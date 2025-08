Crisis en Boca Juniors: se desarma el Consejo de Fútbol en medio de la peor racha.

Miguel Russo afirmó que no pensó en renunciar al cargo de DT de Boca

Boca Juniors emitió un comunicado oficial y confirmó la salida de Cascini y Serna

Embed El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución.Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes… pic.twitter.com/GmW81mj4ZA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 6, 2025

En paralelo, desde el entorno del club comenzó a circular la versión de que Riquelme evalúa designar a un manager, un rol que no existe en la estructura actual desde que Nicolás Burdisso dejó su cargo en diciembre de 2019, cuando la fórmula Ameal-Riquelme ganó las elecciones y modificó la organización del fútbol profesional con la creación del Consejo y la salida del exdefensor. Aunque aún no hay una definición, no se descarta que el modelo actual continúe con menos integrantes y bajo otro nombre.

La noticia tiene un fuerte impacto institucional, ya que el Consejo de Fútbol fue una de las banderas más defendidas por Riquelme desde su llegada al club en funciones dirigenciales. Un bloque que, más allá de los cuestionamientos a su eficacia, se percibía como inquebrantable por los lazos de amistad que unían a sus miembros. De hecho, los roles del resto del Consejo eran en gran medida testimoniales, ya que las decisiones las tomaba exclusivamente Román.

Pasado el mediodía, el club difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, confirmando los cambios:

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores. Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales".

La salida de dos de los históricos del Consejo marca el fin de una etapa en la conducción del fútbol xeneize, mientras Riquelme ya analiza cómo reorganizar una estructura que atraviesa su momento más crítico desde su llegada al poder.