Uno Entre Rios | Ovación | Thiago Almada

Coudet planea que Thiago Almada sume sus primeros minutos en River ante Argentinos Juniors

Thiago Almada se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros en River y, con una semana completa de trabajo, podría jugar ante el Bicho.

12 de agosto 2026 · 18:48hs
Thiago Almada entrena con River.

Prensa River.

Thiago Almada entrena con River.

La suspensión del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, cuya reprogramación ya confirmó Conmebol, le dio a River una inesperada pero necesaria semana completa de trabajo para preparar el duelo ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura. En este sentido, Eduardo Coudet planea contar con Thiago Almada, que se sumó a los entrenamientos el lunes y podría hasta ser titular ante el Bicho.

Almada fue el último de los refuerzos de River en este mercado de pases. Luego de la frustrada negociación con Flamengo, el Millonario comenzó el operativo convencimiento y se lo llevó por 20 millones de euros, una cifra récord para el fútbol argentino.

Thiago Almada posa en el Monumental con la Banda Roja.

Thiago Almada firmó su contrato en River y se entrena junto a sus nuevos compañeros

Thiago Almada ya está en Argentina y se prepara para sumarse a River Plate.

Thiago Almada ya está en Argentina y se prepara para sumarse a River Plate

Thiago Almada y su semana en River

El Guayo arribó al país este lunes, día en el que fue presentado en el Monumental y participó del primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. Sin embargo, no iba a ser de la partida para el duelo de ida ante Independiente Santa Fe, ya que, en palabras de Coudet "sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones".

Pero el terremoto que azotó buena parte de Colombia y provocó la postergación de los partidos -la ida se pasó para el miércoles 19 y la vuelta para el 26- cambió el panorama con respecto al debut del surgido de las inferiores de Vélez. "Para el domingo puede estar", había dicho el Chacho en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Tigre.

Con una semana completa de trabajo, es muy probable que Almada debute el próximo domingo desde las 18.00 ante Argentinos Juniors; y hasta es posible que lo haga como titular en lugar de Tomás Galván. En la práctica de este jueves el entrenador comenzará a delinear el once que recibirá al Bicho en busca de la primera victoria en el campeonato.

Sin puntos, último en su zona y fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales del año que viene, a River le urge una victoria para calmar los ánimos de su gente y darle un respiro a un ciclo de Eduardo Coudet que parece en la cuerda floja. En este sentido, Thiago Almada, y varios de los nueve refuerzos, son un halo de esperanza para un hincha que espera ver otra cara del equipo.

Thiago Almada Chacho Coudet Argentinos Juniors
Noticias relacionadas
river rompe el mercado y acordo la contratacion de thiago almada

River rompe el mercado y acordó la contratación de Thiago Almada

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella.

Thiago Almada dio el sí y River quedó a un paso de cerrar el refuerzo estrella

Con la vuelta de Messi, Inter Miami perdió 3-2 ante León y quedó eliminado de la Leagues Cup

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

El TC comienza a tomar forma en Paraná.

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Ver comentarios

Lo último

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Ultimo Momento
Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Policiales
Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Ingresaban a Entre Ríos con contrabando de cigarrillos y pescado

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ovación
Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Tras la muerte de su papá, Lionel Messi volvió a jugar en el Inter Miami

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Llegaron los primeros equipos del TC al Club de Volantes Entrerrianos

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Independiente perdió por goleada ante Atlético Tucumán y quedó eliminado

Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Coquimbo se lo empató a Platense en la última por la ida de octavos

Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

La provincia
Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Referentes de municipios se capacitaron en el uso del Registro Único de Centros de Desarrollo Infantil

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: el Senasa expuso sobre la plaga del picudo rojo de las palmeras

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Carolina Streitenberger: No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Dejanos tu comentario