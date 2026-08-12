Coudet planea que Thiago Almada sume sus primeros minutos en River ante Argentinos Juniors

Thiago Almada se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros en River y, con una semana completa de trabajo, podría jugar ante el Bicho.

La suspensión del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, cuya reprogramación ya confirmó Conmebol, le dio a River una inesperada pero necesaria semana completa de trabajo para preparar el duelo ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura. En este sentido, Eduardo Coudet planea contar con Thiago Almada, que se sumó a los entrenamientos el lunes y podría hasta ser titular ante el Bicho.

Almada fue el último de los refuerzos de River en este mercado de pases. Luego de la frustrada negociación con Flamengo, el Millonario comenzó el operativo convencimiento y se lo llevó por 20 millones de euros , una cifra récord para el fútbol argentino.

Thiago Almada y su semana en River

El Guayo arribó al país este lunes, día en el que fue presentado en el Monumental y participó del primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. Sin embargo, no iba a ser de la partida para el duelo de ida ante Independiente Santa Fe, ya que, en palabras de Coudet "sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura tras estar de vacaciones".

Pero el terremoto que azotó buena parte de Colombia y provocó la postergación de los partidos -la ida se pasó para el miércoles 19 y la vuelta para el 26- cambió el panorama con respecto al debut del surgido de las inferiores de Vélez. "Para el domingo puede estar", había dicho el Chacho en la conferencia de prensa posterior a la derrota con Tigre.

Con una semana completa de trabajo, es muy probable que Almada debute el próximo domingo desde las 18.00 ante Argentinos Juniors; y hasta es posible que lo haga como titular en lugar de Tomás Galván. En la práctica de este jueves el entrenador comenzará a delinear el once que recibirá al Bicho en busca de la primera victoria en el campeonato.

Sin puntos, último en su zona y fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales del año que viene, a River le urge una victoria para calmar los ánimos de su gente y darle un respiro a un ciclo de Eduardo Coudet que parece en la cuerda floja. En este sentido, Thiago Almada, y varios de los nueve refuerzos, son un halo de esperanza para un hincha que espera ver otra cara del equipo.