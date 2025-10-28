Atlético Mineiro e Independiente del Valle jugarán este martes, desde las 21.30, en la Arena MRV, por la vuelta de la primera semifinal de la Copa Sudamericana. ESPN y D Sports televisarán las acciones del partido que tendrá como árbitro al uruguayo Esteban Ostojich.
Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista
Desde las 21.30 se medirán en Belo Horizonte, con el arbitraje de Esteban Ostojich. En la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana igualaron 1 a 1.
Con la serie abierta tras el 1 a 1 en Ecuador, el cuadro brasileño, comandado por Jorge Sampaoli, intentará aprovechar la localía para sacar su boleto a la final, sin embargo, deberá sobrepasar al Matagigantes, acostumbrado a este tipo de gestas.
El elenco Galo, pese a ganar el fin de semana, no logra hacer pie en el Brasileirao y su única opción para jugar la Copa Libertadores 2026 es ganar esta competencia.
Por el contrario, el conjunto Negriazul lidera ampliamente el hexagonal final de su liga local y buscará hacer su propio Mineirazo para clasificarse a la final en Asunción –donde se consagró en 2019 tras derrotar a Colón en la final–, tras que el encuentro de ida se le escape en el tiempo de descuento.