Uno Entre Rios | Ovación | Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Desde las 21.30 se medirán en Belo Horizonte, con el arbitraje de Esteban Ostojich. En la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana igualaron 1 a 1.

28 de octubre 2025 · 08:43hs
La final de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción.

La final de la Copa Sudamericana se jugará en Asunción.

Atlético Mineiro e Independiente del Valle jugarán este martes, desde las 21.30, en la Arena MRV, por la vuelta de la primera semifinal de la Copa Sudamericana. ESPN y D Sports televisarán las acciones del partido que tendrá como árbitro al uruguayo Esteban Ostojich.

Con la serie abierta tras el 1 a 1 en Ecuador, el cuadro brasileño, comandado por Jorge Sampaoli, intentará aprovechar la localía para sacar su boleto a la final, sin embargo, deberá sobrepasar al Matagigantes, acostumbrado a este tipo de gestas.

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús.

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

Patronato es el líder del certamen de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

El elenco Galo, pese a ganar el fin de semana, no logra hacer pie en el Brasileirao y su única opción para jugar la Copa Libertadores 2026 es ganar esta competencia.

Por el contrario, el conjunto Negriazul lidera ampliamente el hexagonal final de su liga local y buscará hacer su propio Mineirazo para clasificarse a la final en Asunción –donde se consagró en 2019 tras derrotar a Colón en la final–, tras que el encuentro de ida se le escape en el tiempo de descuento.

Copa Sudamericana Atlético Mineiro Independiente del Valle Jorge Sampaoli
Noticias relacionadas
Diego García integró el plantel de Patronato en el primer semestre de la temporada 2022

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

El recorrido que harán los autos del Turismo Carretera.

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

Capibá sueña con consagrarse en el certamen.

Capibá lanzó un bono contribución para viajar a las semifinal del Torneo Provincial

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy.

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

Ver comentarios

Lo último

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Ultimo Momento
Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Irlanda: quién es la nueva presidenta de Izquierda Catherine Connolly

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

Inicia el juicio contra el ex-futbolista de Patronato Diego García

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Policiales
Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Ovación
Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

Copa Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle definen el primer finalista

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

Oficial: el Tribunal de Disciplina le da por ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

La provincia
Emiliano, el fotógrafo que inició en Paraná una cadena de favores

Emiliano, el fotógrafo que inició en Paraná una cadena de favores

Esta tarde comienza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Esta tarde comienza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

Loable labor de la ONG No Más T.A.S: rescata y les da una nueva oportunidad a los caballos

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

IAPV: nuevos sorteos de créditos individuales para viviendas del programa Ahora tu Hogar

Nadia Burgos: La polarización no borró a la izquierda

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Dejanos tu comentario