Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Se disputará la sexta y última fecha de la Primera Fase de la Copa Entre Ríos. Este sábado Arsenal de Viale y Peñarol definirán el liderazgo de la Zona 1.

Con la disputa de la sexta fecha, se cerrará la Primera Fase de la Copa Entre Ríos de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) y se conocerán cuáles serán los nueve equipos que restan clasificarse a los octavos de final.

Este sábado, por la Zona 1, Peñarol buscará asegurarse su clasificación a la próxima instancia cuando desde las 19 visite a Arsenal de Viale, que intentará arrebatarle el liderazgo del grupo. Al Tricolor paranaense le alcanzará con el empate para avanzar.

En el otro partido del grupo, mañana Don Bosco recibirá al ya eliminado Unión de Crespo.

Vale recordad que el fin de semana pasado aseguraron su lugar Newell’s de Victoria, Cultural de Crespo, Camba Cuá de Santa Elena, Deportivo Urdinarrain, Social y Deportivo San José, Almagro de Concepción del Uruguay e Independiente de Villa del Rosario ya aseguraron pase de ronda.

Cabe destacar que accederán a esta instancia los primeros de cada zona y los seis mejores segundos. En tanto que los cuatro peores segundos y los cuatro mejores terceros accederán a la Copa Federación, la cual también contará con los perdedores de los octavos de final.

Programación de la sexta fecha de la Copa Entre Ríos

Zona 1

Arsenal de Viale-Peñarol de Paraná (sábado, a las 19)

Don Bosco de Paraná-Unión de Crespo (domingo, a las 18.30)

Zona 2

Sarmiento de Crespo-Newell’s de Victoria (domingo, a las 17)

Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó-Peñarol de Basavilbaso (domingo, a las 17.30)

Zona 3

La Academia de General Galarza-Defensores del Oeste de Basavilbaso (domingo, a las 20)

El Porvenir de Santa Anita-Cultural de Crespo (domingo, a las 20)

Zona 4

Camba Cuá de Santa Elena-Malvinas de Federal (domingo, a las 17.30)

Caballú de La Paz-Urquiza de Santa Elena (domingo, a las 20.30, en cancha de Patronato)

Zona 5

Engranaje de Concepción del Uruguay-Deportivo Urdinarrain (sábado, a las 20)

Deportivo San Marcial-Atlético Colonia Elía (domingo, a las 17.30)

Zona 6

María Auxiliadora de Concepción del Uruguay-Parque Sur de Concepción del Uruguay (domingo, a las 19.30)

Juventud Urdinarrain-Deportivo Ubajay (domingo, a las 20)

Zona 7

Rivadavia de Concepción del Uruguay-Libertad de Concordia. Jugaron el vieron por la noche. Libertad se impuso por 3 a 1.

Deportivo San José-Almagro de Concepción del Uruguay (domingo, a las 18.30)

Zona 8

Lanús de Concepción del Uruguay-Atlético Liebig (sábado, a las 20.30, en cancha de Parque Sur)

Juventud Unida de General Campos-Defensores de Barrio Nébel de Concordia (domingo, a las 18)

Zona 9

Cosmos de Federación-La Bianca de Concordia (domingo, a las 18)

Colegiales de Concordia-La Florida de Chajarí (domingo, a las 20.30, en el Estadio Ciudad de Concordia)

Zona 10

Independiente de Villa del Rosario-1° de Mayo de Chajarí. Jugaron el viernes por la noche. Independiente ganó 2 a 1.

América de Federación-Unión de Concordia (lunes, a las 21, en cancha de Cosmos)

Por la Copa Entre Ríos Femenina

La Copa Entre Ríos femenina inicia este fin de semana su segunda etapa de competencia, tras haber dejado atrás la fase de grupos.

Con 12 de los 17 participantes iniciales en carrera, se pone en marcha ahora la fase de cuartos de final, mediante la disputa de cuatro triangulares. En esta instancia, los equipos se enfrentarán entre sí en modalidad de todos contra todos a una sola rueda (cada elenco tendrá libre una fecha), teniendo ventaja de localía aquellos equipos mejor ubicados en la tabla general de la primera fase.

Una vez finalizada la disputa de estas zonas, aquellos equipos que finalicen en el primer lugar de cada una de las mismas, accederán a las semifinales de la competencia.

San Benito Paraná, el único representante de la capital entrerriana en el campeonato de la FEF, quedará libre en esta jornada de la Zona 4.

La programación es:

Zona 1

La China de Concepción del Uruguay-Barrio Sud de Villaguay (domingo, a las 18, en cancha de Engranaje)

Libre: Santa María de Oro de Concordia

Zona 2

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay-Los Teros de Feliciano (domingo, a las 19)

Libre: Deportivo San José

Zona 3

Santa Rosa de Chajarí-Caballú de La Paz (domingo, a las 18)

Libre: Independiente (Gualeguaychú)

Zona 4

Juventud Unida de Gualeguaychú-Deportivo Urdinarrain (lunes, a las 20.30)

Libre: San Benito Paraná