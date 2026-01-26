Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Están los 16 equipos que siguen con vida en la Copa Entre Ríos de la Federación Entrerriana de Fútbol.

Peñarol de Paraná es uno de los equipos que lucharán por levantar el trofeo de la Copa Entre Ríos.

Con la disputa de la sexta fecha –al cierre de esta edición se jugaba el último partido– de la Primera Fase de la Copa Entre Ríos , se definieron los clasificados y cómo serán los cruces de octavos de final de la competencia organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

Accedieron los primeros de cada uno de los 10 grupos y los seis mejores segundos. De esta manera, los cruces en los playoffs serán: Engranaje de Concepción del Uruguay-Deportivo San José, El Porvenir de Santa Anita-Independiente de Villa del Rosario, Peñarol de Basavilbaso-Cultural de Crespo, Parque Sur de Concepción del Uruguay-Deportivo Urdinarrain, Almagro de Concepción del Uruguay-Barrio Nébel de Concordia, Lanús de Concepción del Uruguay-Camba Cuá de Santa Elena, La Florida de Chajarí-Peñarol de Paraná y Newell’s de Victoria-Juventud Urdinarrain.

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

Copa Entre Ríos: se terminan de definir los clasificados a los octavos de final

Además, los cuatro peores segundos, los tres mejores terceros y los perdedores de los octavos de final disputarán la Copa Federación. Hasta el momento los clasificados son: Don Bosco de Paraná, Caballú de La Paz, Colegiales de Concordia, Arsenal de Viale, Sarmiento de Crespo y Libertad de Concordia; mientras que los dos últimos clasificados se terminaban de definir con el partido de anoche.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de F.E.F. (@federacionentrerrianafutbol)

Los resultados de la sexta fecha de la Copa Entre Ríos

Zona 1: Arsenal 0-Peñarol de Paraná 2 y Don Bosco 1-Unión de Crespo 0.

Zona 2: Sarmiento 2-Newell’s 1 y Juventud y Ferrocarril Unidos de Carbó 0-Peñarol de Basavilbaso 2.

Zona 3: La Academia 2-Defensores del Oeste de Basavilbaso 1 y El Porvenir 3-Cultural 3.

Zona 4: Camba Cuá 3-Malvinas de Federal 1 y Caballú 2-Urquiza de Santa Elena 1.

Zona 5: Engranaje 2-Deportivo Urdinarrain 2 y Deportivo San Marcial 1-Atlético Colonia Elía 3.

Zona 6: María Auxiliadora de Concepción del Uruguay 1-Parque Sur 3 y Juventud Urdinarrain 3-Deportivo Ubajay 1.

Zona 7:Rivadavia de Concepción del Uruguay 1-Libertad 3 y Deportivo San José 1-Almagro 0.

Zona 8: Lanús 4-Atlético Liebig 1 y Juventud Unida de General Campos 0-Defensores de Barrio Nébel 2.

Zona 9: Cosmos de Federación 4-La Bianca de Concordia 0 y Colegiales 1-La Florida 3.

Zona 10: Independiente 3-1° de Mayo de Chajarí y América de Federación-Unión de Concordia ( jugaban al cierre).

La Copa Entre Ríos Femenina

La Copa Entre Ríos femenina inició su segunda etapa de competencia, en la que los 12 equipos, divididos en cuatro grupos de tres conjuntos, buscarán su lugar en semifinales. Vale destacar que accederán los primeros de cada zona de los triangulares.

Los resultados fueron:

Zona 1: La China de Concepción del Uruguay 4-Barrio Sud de Villaguay 1; libre Santa María de Oro de Concordia.

Zona 2: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0-Los Teros de Feliciano 1; libre Deportivo San José.

Zona 3:Santa Rosa de Chajarí 3-Caballú de La Paz 2; libre Independiente de Gualeguaychú.

Zona 4: Juventud Unida de Gualeguaychú-Deportivo Urdinarrain (al cierre); libre San Benito Paraná.