Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Tomás de Rocamora celebró su segunda victoria en la Liga Argentina al derrotar 77 a 74 a Central Entrerriano de Gualeguaychú

20 de noviembre 2025 · 10:29hs
Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Prensa Tomás de Rocamora

Tomás de Rocamora conquistó el duelo provincial que se disputó en la noche de miércoles. El Rojo de Concepción del Uruguay derrotó 77 a 74 a Central Entrerriano de Gualeguaychú en el marco de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur.

Tomás Losada fue la figura del partido disputado en el estadio Julio César Paccagnella. El base del dueño de casa sumó 12 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 2 robos pero lo más importante es que apareció en el momento más caliente de la noche; cuando Central se mostró con un envión que lo dejó cerca del festejo también. En la visita, Aquiles Montani aportó 22 unidades y 7 rebotes, mientras que Castillo sumó 15 y Panozzo 11.

Central Entrerriano celebró en su cancha antes de su gira por Santa Fe.

Central Entrerriano celebró su segunda victoria en la temporada

La repesca por un lugar en la Copa del Mundo 2026 se disputará en marzo. 

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

La victoria de Rocamora

Con un gran marco de público de ambos lados el partido tuvo un arranque parejo, con Central más sereno y así se llevó los primeros 10 minutos 17-20. Lo mejor del local fue en el segundo cuarto, pequeñas apariciones de Losada y las manos calientes de Fernández y Occhi sirvieron para meter un parcial 23-10 e irse arriba 40-30.

Sin embargo, como ya le pasó en juegos anteriores, Rocamora volvió a equivocarse y el Rojinegro creció desde el goleo de Johu Castillo para volver a meterse en partido. Achicó la diferencia a la mitad aunque después apareció Carnovale para devolver tranquilidad (54-46).

En el último cuarto pasó de todo. Rocamora se complicó solo y un Montani intratable, bien acompañado por Lado, puso adelante a Central cuando poco hacía presagiarlo (59-60). El tiempo muerto no le devolvió la tranquilidad al local que se cargó de más nervios y terminó con las descalificaciones de Juani Fernández y Cavallín.

Central sacó renta de cinco, no lo liquidó y una tremenda irrupción del atrevido Losada dejó el tablero 73-72. De ahí y hasta el final no voló una mosca, Losada fue a la línea por dos más y acertó, Castillo falló dos libres, Carnovale otros dos pero no hubo tiempo para más y el festejo se tiñó todo de Rojo.

