APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

Quique, Talleres y Estudiantes sacaron ventaja a domicilio en el inicio de los cuartos de final del Torneo Clausura de la APB

20 de noviembre 2025 · 10:32hs
El festejo de los jugadores y cuerpo técnico de Quique tras la victoria ante Ciclista

El festejo de los jugadores y cuerpo técnico de Quique tras la victoria ante Ciclista, en cancha del Verde. 

Se abrió en la noche de miércoles las series correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Los equipos que actuaron en condición de visitante transitaron con firmeza al sacar ventaja y quedar a un paso de acceder a la siguiente instancia.

En el estadio Juan Baglietto Quique sorprendió a Ciclista, campeón del Torneo Apertura, al derrotarlo 74 a 70. Por su parte, Talleres derrotó a Olimpia en el estadio Humberto Pietranera por 87 a 74. Mientras que Estudiantes derrotó a Sionista en el Moisés Flesler por 68 a 61.

Recreativo, la excepción

El único equipo que capitalizó la localía fue Recreativo. El Bochas derrotó en el gimnasio de calle Italia a Unión de Crespo por 101 a 72

Resultados de los encuentros de ida de los cuartos de final del Clausura de la APB

Sionista 61 – Estudiantes 68

Ciclista 70 – Quique 74

Recreativo 101 – Unión 72

Olimpia 74 – Talleres 87

