Paraná vibra con el sóftbol: se sigue disputando el 27° Campeonato Nacional de Clubes

Con 31 equipos de todo el país y delegaciones internacionales, Paraná y Oro Verde son sede del certamen nacional,

El torneo se juega en los diferentes diamantes de Paraná y Oro Verde.

La ciudad de Paraná vuelve a posicionarse como la capital nacional del sóftbol con la disputa del 27° Campeonato Nacional de Clubes de Lanzamiento Rápido, un evento que reúne a lo mejor de la disciplina y que se desarrolla de manera simultánea en distintos diamantes de la ciudad y la vecina localidad de Oro Verde.

La competencia, organizada por la Asociación Paranaense de Sóftbol, cuenta con la participación de 31 equipos provenientes de distintos puntos del país y también del exterior, lo que le da un carácter federal e internacional a uno de los torneos más prestigiosos del calendario argentino.

Colón goleó y es el único puntero de la Zona A

La edición 2026 reconoce la trayectoria de un referente del sóftbol nacional. En esta oportunidad, el campeonato rinde tributo a Gustavo Godoy, destacado jugador de la Selección Argentina Mayor, figura reconocida tanto a nivel local como internacional. El homenaje le aporta un valor simbólico a una competencia que no solo celebra el presente del sóftbol, sino también su historia y referentes.

El estadio mundialista Nafaldo Cargnel concentra la atención, pero la acción se reparte en múltiples escenario

El estadio Estadio Ingeniero Nafaldo Cargnel funciona como sede principal del certamen, aunque la actividad se distribuye en varios diamantes de la región, entre ellos Patronato, El Plumazo (Estudiantes), Don Bosco, Talleres, CEF N°5 y Oro Verde.

El torneo comenzó el jueves al mediodía en una jornada marcada por la lluvia, que generó incertidumbre en el arranque, aunque finalmente la programación pudo desarrollarse con normalidad, bajo la atenta mirada de la organización.

Delegaciones de Uruguay y Chile se suman a una grilla de gran nivel competitivo

El campeonato reúne a clubes tradicionales de Paraná como Talleres, CEF, Estudiantes, Patronato, Don Bosco, Sóftbol Play y Oro Verde, junto a equipos de diferentes provincias: Liniers e Indios (Bahía Blanca), Mayú (La Pampa), Águilas (Santiago del Estero), Fábrica (Rosario), Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza), entre otros.

Además, el certamen cuenta con participación internacional con la presencia de Repecho (Uruguay) y Caciques (Chile), lo que eleva el nivel competitivo y jerarquiza aún más el evento.

El formato del torneo permite competencia en distintos niveles y garantiza una intensa agenda de partidos.

Los equipos están divididos en cuatro zonas: Campeonato, Ascenso, Promoción y Estímulo. Este esquema permite que todos los conjuntos tengan objetivos claros y se enfrenten con rivales de similar nivel, generando partidos atractivos y competitivos en cada jornada.

La Zona Campeonato reúne a los principales candidatos al título, mientras que las restantes categorías ofrecen oportunidades de crecimiento y desarrollo para equipos en distintas etapas.

Un evento abierto

Entrada libre y gratuita en todos los diamantes Uno de los aspectos destacados del torneo es su carácter inclusivo: la entrada es libre y gratuita en todos los escenarios, lo que permite que familias, aficionados y curiosos puedan acercarse a disfrutar del espectáculo deportivo.

Además, cada predio cuenta con servicios gastronómicos, generando un ambiente ideal para compartir y vivir el sóftbol como una verdadera fiesta.

Definiciones en el horizonte

El clima, un factor a tener en cuenta en la recta final. El campeonato se extenderá hasta este domingo, jornada en la que se disputarán los playoffs y las finales de cada zona. Sin embargo, las condiciones climáticas podrían jugar un papel determinante: en caso de lluvias, la organización reprogramará los encuentros para garantizar el normal desarrollo del certamen.

Paraná respira sóftbol

Durante estos días, la ciudad se transforma en el punto de encuentro de jugadores, entrenadores y fanáticos que celebran una disciplina que no deja de crecer y que encuentra en este campeonato su máxima expresión.

Fixture del sábado: jornada clave en todos los diamantes

La Asociación Paranaense de Sóftbol diagramó una intensa programación que se desarrollará durante toda la jornada del sábado en distintas canchas

Diamante Don Bosco

9:00 hs: Caciques vs Junín

11:30 hs: Don Bosco vs Indios (Bahía Blanca)

14:00 hs: Metros vs Repecho

16:30 hs: Tigres vs CAT B

19:00 hs: Univ. Cuyo vs Scorpions

21:30 hs: Repecho vs Tigres

23:30 hs: Caciques vs Morón

Diamante APS

9:00 hs: Morón vs Scorpions

11:30 hs: CEF vs Oro Verde

14:00 hs: Talleres vs Kamikazes

16:30 hs: Oro Verde vs Liniers

19:00 hs: Patronato vs CAE

21:30 hs: Don Bosco vs Talleres

23:30 hs: San Juan vs Guardianes

Diamante Talleres