A Rosario van por la tercera fecha del año

Este fin de semana el TN se presenta en Rosario por el tercer compromiso de la temporada. Joel Gassmann y Exequiel Bastidas van por un buen resultado.

El mejor automovilismo argentino hará vibrar a Rosario en un fin de semana largo que estará colmado de actividad deportiva. Es que el Turismo Nacional, con sus clases 2 y 3, correrá en el Juan Manual Fangio la tercera fecha del campeonato y se espera un gran espectáculo en pista y una gran cantidad de espectadores en las tribunas.

Paraná y Alta Gracia fueron el prólogo a la carrera rosarina. Y por supuesto que ambas carreras dieron espectáculo, como suele ofrecer esta categoría. El autódromo rosarino, de 4.000 metros, tiene lugares de sobrepaso, un curvón sobrecogedor a la salida de la recta y una chicana veloz al final de la segunda, donde seguramente se darán la mayoría de los sobrepasos.

Todo eso será a partir de este sábado, ya que a diferencia de lo habitual, desde este año la Clase 2 no clasificó el viernes sino que tendrá sus dos tandas este sábado, por lo que las series selectivas de la divisional menor pasaron para este domingo.

Entre los entrerrianos se destaca la presencia del crespense Joel Gassmann con un Chevrolet Cruze del equipo de Jerónimo Teti, mientras que en la Clase 2 estará Exequiel Bastidas con un Etios del equipo de Alejandro Bucci. Es de esperar que Gassmann consiga ser protagonista en el escenario rosarino, en tanto que Bastidas buscará repetir la buena labor en la fecha pasada durante la clasificación en Alta Gracia.

La categoría regresa a este circuito con destacados equipos y pilotos de todo el país. La última presentación del TN en este escenario se había realizado el 12 de octubre de 2025, por lo que se espera una importante convocatoria de público para esta nueva edición.

Así llegan a Rosario

Cabe destacar que la Clase 3 llegará al trazado santafesino con 35 competidores, en tanto que la divisional menor tendrá un total de otros 35 corredores.

Este sábado a las 8.40 se dará el vía libre al primer entrenamiento de la Clase 2, y a las 9.50 el de la Clase 3. A las 11 y 12 serán los segundos ensayos. A las 15.05 comienza la primera clasificación de la C2 y a las 16.10 la única de la C3. Mientras que la tanda final clasificatoria de la C2 será a las 17.20.

El domingo, a las 9.10, 9.35 y 10.10 serán las series de la C2, mientras que a las 11.20, 11.45 y 12.10 las de la C3. La final de la Clase 2 comenzará a las 12.45 (16 vueltas o 35 minutos) y la de Clase 3 a las 14.05 (20 vueltas o 40 minutos).

Entre las novedades que presenta el TN, el campeón Julián Santero traerá a Rosario el estreno del VW Virtus del GR Competición, tras correr las dos primeras fechas con un Focus.

Al revés, José Manuel Urcerca, que estrenó un VW en Alta Gracia, volverá al Focus con el que salió segundo en el estreno de Paraná, detrás del pergaminense Alfonso Domenech, del Saturni Racing de Bigand.

En tanto que varios pilotos probaron antes de Rosario, entre ellos el sureño Thiago Martínez, con el Focus de Crucianelli GC Competición, que conduce Gustavo Cano. Su hijo Ramiro Cano, de Totoras, correrá en la C3 por primera vez en Rosario. Mientras que el venadense Ever Franetovich, el primer ganador de la C2 en el actual Fangio en 2017, completa la estructura.

El Giacone Competición de Casilda también estuvo de ensayos en la previa, con el santafesino Miguel Ciaurro (que en 2021 ganó por primera vez en el TN en la C2) con el Virtus de la C3. También estuvo Braian Reinoso, con el Yaris de la C2.

Mientras que otro representante santafesino, Bruno Pace, de la localidad de Máximo Paz, retorna en Rosario con el Etios del Tunka Competición. Lo mismo el pampeano Diego Farina, con el Gol Trend atendido por el equipo Agroenergía Sport.