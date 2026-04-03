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El SMN renovó la alerta por tormentas para Entre Ríos: anticipan lluvias fuertes y descenso térmico

Este viernes, el SMN renovó la alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos y se esperan lluvias fuertes y un brusco descenso de temperatura.

3 de abril 2026 · 19:47hs
El SMN renovó la alerta por tormentas para Entre Ríos.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN renovó la alerta por tormentas para Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla hasta el domingo que abarca gran parte de Entre Ríos, con lluvias, tormentas y probabilidad de ráfagas y granizo. Además, especialistas pronostican un escenario marcado por el ingreso de aire frío durante el domingo de Pascuas.

LEER MÁS: Rige un alerta amarillo por tormentas intensas en toda la provincia

El aviso del SMN

El centro de la Argentina atraviesa un fin de semana largo con condiciones meteorológicas muy dinámicas, en el marco de la Semana Santa. El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas que abarca a gran parte de Entre Ríos y varias provincias de la región pampeana.

Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN. 

SMN: persiste la inestabilidad con lluvias y tormentas

Este fin de semana el tiempo continúa inestable con tormentas. Habrá un leve descenso de las temperaturas promedio. El pronóstico extendido del SMN. 

SMN: sigue el tiempo inestable con tormentas sobre la región

El organismo nacional advierte que desde este viernes y hasta el domingo, la provincia está incluida en un aviso de alerta y anticipan que la zona tendrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm y ráfagas de hasta 80 km/h.

El aviso de alerta amarilla por tormentas, incluye a los departamentos, Paraná, La Paz, Nogoyá, Tala, Uruguay, Victoria, Villaguay, Diamante, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Colón, y Gualeguaychú.

Sin embargo, el informe no incluye a Concordia, Federación, Federal, Feliciano, y San Salvador, que no tendrían tormentas durante el fin de semana.

Tormentas para el sábado

El SMN señala que durante la mañana y el mediodía del sábado, el área mencionada será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

El organismo sostiene, además, que se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

SMN tormentas Entre Ríos lluvias descenso
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