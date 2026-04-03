San Lorenzo venció a Estudiantes de La Plata y volvió a puestos de playoffs

San Lorenzo de Almagro se acomodó en la tabla de posiciones de la Zona A. Venció 1 a 0 al Pincha y está en zona de clasificación.

San Lorenzo le ganó 1-0 a Estudiantes en el primer partido del entrenador Gustavo Álvarez como local en el Estadio Pedro Bidegain y se metió en zona de playoff frente a un contrincante que no pudo treparse a la cima de la Zona A del Torneo Apertura.

La primera parte se destacó por la eficacia del Ciclón, que aprovechó su único remate al arco para romper el cero. Los dirigidos por Álvarez concretaron una excelente combinación en el primer cuarto de hora entre Mathías De Ritis , Manuel Insaurralde y Nahuel Barrios , que finalizó con una devolución del Perrito a Insaurralde y el remate cruzado del volante de 27 años para convertir su primer gol como futbolista profesional.

A partir de ahí, el anfitrión se mostró muy endeble en el plano defensivo y el Pincha del Cacique Medina estuvo cerca del empate en numerosas ocasiones. Una de las acciones más destacadas sucedió a los 34 minutos con una gran intervención de Facundo Farías. El ex Colón se sacó a dos rivales con un movimiento y resolvió con un derechazo que se fue desviado. Instantes después, el atacante quedó mano a mano contra Orlando Gill y lo intentó esquivar, pero se quedó sin ángulo para la definición.

Estudiantes dejó escapar su chance y sus planes se complicaron drásticamente a los 19 minutos de la segunda parte por la correcta expulsión de Tomás Palacios a instancias del VAR por una patada involuntaria a la cabeza de Nicolás Tripichio. El árbitro Sebastián Zunino no había castigado la acción en un principio, pero tras la revisión en el monitor cambió su parecer y dejó a la visita con 10 jugadores.

San Lorenzo buscó liquidar el partido con el ingreso de Rodrigo Auzmendi en lugar de Gregorio Rodríguez y el ex Banfield tuvo cuatro jugadas en una fracción de segundos para liquidar el compromiso, entre ellos un disparo al palo, una salvada rival en el área chica y una atajada del arquero Fabricio Iacovich.

Cómo quedaron San Lorenzo y Estudiantes

A pesar de esto, el Ciclón se quedó con un valioso triunfo bajo un diluvio torrencial en el Bajo Flores para escalar al octavo lugar de la Zona A con 17 puntos e ingresar en zona de playoff. Buscará seguir por la senda positiva en su debut en la Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta el próximo miércoles 8 de abril desde las 19 en Paraguay.

Por otro lado, el Pincha no pudo aprovechar el traspié de Vélez en Mendoza y permanece en la segunda ubicación con 21 unidades. Tendrá revancha en el corto plazo porque el miércoles a partir de las 21 enfrentará a Independiente Medellín en Colombia en su estreno por la Copa Libertadores.