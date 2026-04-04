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SMN: sigue el tiempo inestable con tormentas sobre la región

Este fin de semana el tiempo continúa inestable con tormentas. Habrá un leve descenso de las temperaturas promedio. El pronóstico extendido del SMN.

4 de abril 2026 · 07:25hs
Este fin de semana el tiempo continúa inestable con tormentas. Habrá un leve descenso de las temperaturas promedio. El pronóstico extendido del SMN. 

Este fin de semana el tiempo continúa inestable con tormentas. Habrá un leve descenso de las temperaturas promedio. El pronóstico extendido del SMN. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró el alerta amarillo por tormentas para el sábado, domingo y lunes. Para este sábado, tormentas fuertes por la mañana, aisladas por la tarde y por la noche. Los vientos soplarán del sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora y las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 grados de mínima y los 21 grados de máxima.

Para el domingo se esperan chaparrones durante la madrugada, tormentas fuertes durante la mañana, por la tarde y noche. Las temperaturas irán en leve en descenso y marcarán 15 grados de mínima y 20 grados de máxima. Los vientos soplarán de sudeste rotando al este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

Rige un alerta meteorológico naranja por tormentas fuertes para una parte de Entre Ríos. Pronóstico extendido del SMN. 

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El lunes las condiciones continuarán inestables tormentas fuertes durante todo el día, con temperaturas entre los 16 y los 22 grados, el viento soplará del sudeste.

El martes habrá chaparrones durante toda la mañana y la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 23 grados y los vientos soplarán del sector sur en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora rotando al sudoeste.

El miércoles comienza a estabilizarse el clima con mínima de 15 máxima de 23, cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y noche; con temperaturas que se ubicarán entre los 15 y los 23 grados y vientos soplando del sudoeste rotando al sur.

Para el jueves se mantendrán las temperaturas promedio entre los 15 y los 20 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sudoeste rotando al sur.

El viernes, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día con temperaturas mínima de 16 y máxima de 21 y vientos del sector este rotando al noreste.

SMN tormentas temperaturas Servicio Meteorológico Nacional
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