El Club Universitario dio otro paso en su crecimiento institucional

El Club Universitario Paraná vivió una jornada histórica con la reinauguración de su cancha principal de fútbol, en un evento que convocó a socios, hinchas, vecinos de la institución de barrio Corrales y autoridades. La actividad contó con una importante participación de público y marcó un nuevo paso en el crecimiento institucional.

La ceremonia sirvió para presentar oficialmente las obras realizadas en el campo de juego y sus instalaciones anexas. Entre las mejoras más destacadas se encuentran la incorporación de un sistema de riego con aspersores emergentes, la renovación total de la iluminación mediante tecnología LED y la construcción de nuevos vestuarios para los equipos local y visitante. Estas intervenciones apuntan a optimizar tanto el rendimiento deportivo como la comodidad de quienes utilizan el predio.

cancha

En el marco de los festejos, la jornada ofreció una nutrida agenda de actividades deportivas. Un encuentro de fútbol femenino de la categoría Sub 16, un partido de Primera División y un emotivo duelo de exjugadores en categoría Seniors, que reunió a referentes históricos de la institución.

Además, durante todo el evento funcionó la tradicional cantina del club, que acompañó la celebración con propuestas gastronómicas para los asistentes.

La reinauguración no solo significó la puesta en valor de la cancha principal, sino también un reflejo del crecimiento que viene sosteniendo la entidad, que tuvo un resurgimiento tras años de ostracismo. Además, marcó el compromiso del club con el desarrollo del deporte y la integración comunitaria, en una jornada que combinó emoción, pertenencia y proyección a futuro.

La alegría de Leonardo Acosta y todo el Club Universitario

Leonardo Acosta, el presidente de La U, no ocultó su emoción por este avance en la institución en la que pasó gran parte de su vida. Antes del inicio del acto inaugural, el exfutbolista se detuvo a hablar con UNO.

“Esto es todo felicidad para nosotros. La verdad es que estamos muy contentos con todo lo que se viene desarrollando en la institución y, para nosotros, es un día histórico y lo disfrutamos junto con nuestra gente”, expresó el titular de la entidad, quien luego realizó un breve repaso de los trabajos que se hicieron y, además, dio un adelanto de lo que pretenden realizar próximamente.

gente universitario

“Se inauguraron las nuevas luminarias de la cancha principal, con los vestuarios para los equipos locales y visitantes, con los baños para el público visitante, tanto para damas y para caballeros. También el riego artificial del campo de juego mediante aspersores, lo cual fue una inversión muy importante que pudimos realizar. Además hace una semana terminamos el baño de mujeres y estamos culminando los baños para personas con discapacidad, con la sala de emergencia y tenemos el proyecto de la cancha de hockey. Soñamos con seguir creciendo y, con nuestras herramientas, hemos demostrado que se puede gracias a la ayuda de los socios y los colaboradores. No nos detendremos e iremos por más”.

El Leo también se mostró orgulloso porque el primer objetivo que se propuso para su gestión, que era recuperar a la gente que se había alejado del club, ya lo logró: “Durante los primeros meses de gestión nos dábamos cuenta que la gente empezaba acercarse y a recuperar el sentido de pertenencia. Apuntamos a conservar ese espíritu para que Universitario sea una referencia en el barrio y en la zona. Se ha incrementado la masa societaria, hay una escuela de arte desde hace 50 años y en poco tiempo pasamos de tener sólo fútbol a contar con 12 disciplinas. Contamos con una estructura grande y queremos sacarle el mayor provecho para beneficio del club”.