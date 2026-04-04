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Independiente y Racing se llevarán todas las miradas del sábado

Independiente y Racing se medirán desde las 17.30 en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Dirige Leandro Rey Hilfer.

4 de abril 2026 · 10:51hs
Independiente y Racing protagonizarán una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Independiente y Racing protagonizarán una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Independiente recibirá este sábado a Racing, por la fecha 13 del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del Clásico de Avellaneda, uno de los partidos más emocionantes y tradicionales del fútbol argentino, con una rivalidad histórica que trasciende generaciones y siempre despierta una enorme expectativa.

El encuentro, que está programado para las 17.30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y contará con un importante marco de público. El partido se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Germán Delfino, en un duelo que también tendrá todos los focos puestos en las decisiones arbitrales.

Con el gol de Gabriel Ávalos, Independiente festejó de local.

Independiente le ganó a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff

Racing sufrió una baja sensible.

Gabriel Rojas será baja en Racing en el clásico de Avellaneda

Cómo llegan al clásico

El Rojo llega a este derby en un muy flojo momento futbolístico, ya que cayó en sus últimas dos presentaciones en el Torneo Apertura y además solo ganó en una de las seis fechas previas. La falta de regularidad y los problemas en la generación de juego han sido una constante en las últimas semanas.

Es por esto que el Diablo marcha noveno en la Zona A con 14 puntos y una nueva derrota podría significar la estocada final para su director técnico, Gustavo Quinteros, quien se encuentra en la cuerda floja y necesita imperiosamente un triunfo para recuperar la confianza del hincha y sostener su ciclo.

De cara a este encuentro, Independiente mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una de ellas pasa por el lateral izquierdo de la defensa, donde pelean por dicha posición Facundo Zabala o Milton Valenzuela, mientras que en el ataque aún no está definido si jugará Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz. El resto del equipo estaría confirmado, con la intención de apostar por un esquema equilibrado.

Racing, por su parte, llega en levantada ya que después del espantoso inicio de torneo que tuvo, en el que perdió sus primeros tres partidos, pudo recomponerse a tiempo y mostrar una versión mucho más sólida tanto en defensa como en ataque.

De hecho, la Academia logró ganar cinco de los últimos ocho encuentros (empató los tres restantes), lo que le permitió recuperar terreno en la tabla y meterse nuevamente en la pelea por los primeros puestos de su zona.

De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas, que acumulan un invicto de nueve presentaciones, están quintos en la Zona B con 18 puntos y tienen una muy buena oportunidad para afianzarse en las posiciones de clasificación y, al mismo tiempo, hundir aún más a su clásico rival en un contexto adverso.

La gran novedad en la formación de Racing llega por el lateral izquierdo de la defensa, donde Agustín García Basso, habitual defensor central, ocupará dicha posición tras el desgarro que sufrió Gabriel Rojas mientras entrenaba con la Selección argentina. Este cambio obligará a una reconfiguración defensiva que será una de las claves del partido.

Como suele suceder en este tipo de encuentros, el desarrollo será intenso y muy disputado, con mucho en juego más allá de los puntos: el orgullo, la historia y el presente de dos equipos que viven realidades opuestas pero que saben que un clásico puede cambiar el rumbo.

Formaciones para Independiente y Racing

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Milton Valenzuela; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto o Facundo Valdéz. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Hora y TV: 17.30 (ESPN Premium).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Libertadores de América.

Independiente Racing Clásico Torneo Apertura
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