Conmoción en Ecuador: asesinaron a Mario Pineida, jugador de Barcelona

El defensor de 33 años fue víctima de un violento episodio en Guayaquil causado por un ataque de sicarios y la noticia generó un profundo shock.

17 de diciembre 2025 · 21:49hs
El fútbol ecuatoriano está de luto. El jugador del Barcelona de Guayaquil, Mario Pineida, fue asesinado a plena luz del día en el barrio Samanes, al norte de Guayaquil. El defensor de 33 años fue víctima de un ataque de sicarios y la noticia causó conmoción en todo Sudamérica.

Según la información inicial, el episodio se produjo a la salida de una carnicería, en la que el jugador se encontraba junto a su pareja. En ese momento, ambos fueron sorprendidos por un ataque armado y recibieron múltiples disparos, quedando tendidos en el lugar tras la balacera.

Con el paso de las horas, el club confirmó oficialmente la noticia: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

El mensaje continuó con una expresión de dolor institucional: “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”.

De cara a los próximos días, el club también adelantó cómo será la despedida: En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor. Barcelona Sporting Club”.

Pineda tuvo una carrera futbolística muy consagrada en Ecuador. Jugó en Panamá SC, Independiente del Valle, Barcelona y El Nacional. También, estuvo a préstamo en Fluminense en 2022. También, gozó de experiencia en selección, ya que jugó 8 partidos para la Tricolor y estuvo presente en la Copa América 2021.

El defensor central protagonizó un momento que fue viral en 2021, cuando se llevó puesto sin intención a Miguel Ángel Russo, cuando él era el director técnico de Boca, en la Copa Libertadores.

Ecuador Barcelona Sudamérica Guayaquil
