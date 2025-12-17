Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi llega a Santa Fe y sus fans lo esperan en el aeropuerto de Sauce Viejo

La expectativa crece con el correr de los minutos ya que el arribo del avión privado de Messi está previsto para alrededor de las 10 de la mañana

17 de diciembre 2025 · 09:34hs
UNO Santa Fe

Una gran convocatoria de fanáticos, familias y curiosos se registra en el Aeropuerto de Sauce Viejo ante la inminente llegada de Lionel Messi junto a toda su familia para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la Argentina, como ya es tradición para el astro del fútbol mundial.

Desde las primeras horas del día, decenas de personas se acercaron a la terminal aérea santafesina con banderas, camisetas y celulares en mano con la ilusión de ver, aunque sea de lejos, al capitán de la Selección Argentina campeona del mundo. La expectativa creció con el correr de las horas, ya que el arribo del avión privado de Messi está previsto alrededor de las 10 de la mañana.

Ante la presencia del futbolista más importante del planeta, se montó un fuerte operativo de seguridad en todo el predio del aeropuerto, con la participación de fuerzas provinciales y personal aeroportuario, con el objetivo de garantizar un arribo ordenado y seguro tanto para Messi y su familia como para los fanáticos que se acercaron al lugar.

Una vez que pise suelo santafesino, Lionel Messi continuará su viaje por vía terrestre, desplazándose en auto por la Autopista Santa Fe–Rosario hasta su residencia ubicada en un barrio privado de la localidad de Funes, donde suele alojarse durante sus estadías en el país.

La llegada a Sauce Viejo se debe a que el Aeropuerto Internacional de Rosario permanece cerrado desde el mes pasado a raíz de obras de infraestructura y mejoras operativas, motivo por el cual el astro rosarino eligió la terminal santafesina como punto de ingreso al país.

Como ocurre cada fin de año, la presencia de Messi en la región vuelve a generar un fenómeno social y mediático, despertando la emoción de grandes y chicos que esperan, con paciencia y entusiasmo, poder saludar al ídolo máximo del fútbol argentino.

Una de las últimas navidades de la familia en Argentina.

Funes, el refugio familiar para Navidad y Año Nuevo

Una vez en la región, Messi se instalará en su ya habitual refugio del barrio privado Kentucky, en Funes, donde pasará las Fiestas rodeado de su círculo más cercano. Allí compartirá Navidad y Año Nuevo junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos, sus padres y hermanos, entre otros eventuales invitados, en una dinámica que se repite desde hace años y que convirtió al corredor Rosario–Funes en escenario obligado de su descanso.

Para los vecinos, la presencia del capitán campeón del mundo suele sentirse más en el rumor que en la imagen: breves apariciones, salidas puntuales y un nivel de resguardo que creció al compás de su exposición global. No obstante, la sola confirmación de su estadía vuelve a poner a Rosario y su periferia en el mapa mediático internacional, con la atención centrada en cada movimiento del 10.

Un brindis especial: el casamiento de su hermana

En esta visita, además de las celebraciones tradicionales, Messi tendrá un compromiso muy especial: el casamiento de su hermana María Sol, previsto para el 3 de enero, también en la zona de Rosario. El evento sumará otro componente emotivo a la estadía del mejor futbolista del mundo.

La ceremonia, que se organizará con fuerte reserva, se perfila como uno de los hitos sociales de la temporada en la región, aunque sin despliegues públicos como el recordado casamiento de Leo y Antonella en 2017, en el hotel del casino de Rosario.

Regreso a Miami: segunda semana de enero

El capitán argentino llega a su país tras una temporada intensa con Inter Miami y la selección argentina, y con otro año de alto voltaje por delante. En cuanto a su vuelta a Estados Unidos, las proyecciones apuntan a que Messi regresará a Miami durante la segunda semana de enero, en sintonía con el calendario competitivo de Inter y el inicio de la pretemporada.

Diversos medios coinciden en que el plan es que el 10 rosarino retome la actividad de cara a la MLS, liga que acaba de ganar con su equipo, con un descanso acotado pero suficiente tras su exigente año deportivo.

La agenda se define, como siempre, en función de las necesidades deportivas y de la selección argentina, que ya mira de reojo los próximos desafíos internacionales: la Finalissima ante España, en marzo, y el Mundial desde junio, copa para la que Leo aún no confirmó presencia pero se estima que jugará su sexta, todo un récord.

Fuente: UNO Santa Fe

