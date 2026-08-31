Mariano Navone dio el golpe y eliminó a Djokovic en primer ronda del US Open

El argentino Mariano Navone sorprendió a Djokovic al derrotarlo en cinco sets. El serbio se despidió en primer ronda de un Grand Slam después de 21 años.

El tenista argentino Mariano Navone logró una hazaña inolvidable este lunes en su presentación en el Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam de la temporada 2026, al derrotar al serbio Novak Djokovic en cinco sets, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Ubicado en el puesto 47 del escalafón mundial, Navone se sobrepuso a una desventaja de dos sets a uno ante quien ostenta 24 coronas de Grand Slam y ocupa actualmente el quinto lugar del ranking. La victoria, en el estadio Arthur Ashe, le permitió al bonaerense meterse en la segunda fase del cuarto y último torneo mayor del calendario deportivo

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Navone se convirtió en el primer jugador en eliminar a balcánico en primera ronda de un Grand Slam en más de 20 años -algo que solo logró el estadounidense Paul Goldstein en el Australian Open 2006- y en el segundo argentino en vencer al serbio en un major, después de Guillermo Coria en la ronda de 64 de Roland Garros 2005.

El cruce representó el primer enfrentamiento oficial entre ambos deportistas sobre la superficie dura de Nueva York.

El tenista argentino arribó al compromiso tras consolidar una gran campaña a lo largo del año, donde puedo levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, alcanzó la definición en Ginebra y registró importantes festejos sobre cemento en los torneos Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Por el lado del experimentado jugador nacido en Belgrado, la sorpresiva despedida frustró su aspiración de sumar un nuevo título Grand Slam en esta parte de la temporada. Aunque no cosechó trofeos durante los últimos meses, el serbio venía de disputar la final del Abierto de Australia y meterse entre los cuatro mejores sobre el césped de Wimbledon.

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En la próxima ronda enfrentará al vencedor del duelo entre el suizo Stanislas Wawrinka (127°), campeón del Us Open en 2016 y quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal en su última temporada como tenista profesional y el italiano Matteo Berrettini (43°).