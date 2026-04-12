La LPF inició su temporada con muchos goles

Hubo goleadas en cuatro encuentros del capítulo inicial del Torneo de Primera División Masculino de la LPF. Un juego fue suspendido.

Los protagonistas brindaron el mejor espectáculo en la jornada que marco el inicio de la temporada 2026 de Primera División Masculina de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). La primera fecha regaló cuatro goleadas y un juego fue suspendido.

El juego más emotivo se vivió en calle Hernandarias, donde se produjo el histórico debut de Atlético VF. El elenco que disputó su primer encuentro oficial derrotó categóricamente por 7 a 1 a Argentino Juniors.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Paranaense de Fútbol (@ligaparanaense)

Por otro lado, Atlético Paraná, reciente ganador de la Súperfinal 2025 de la LPF, inició el certamen con una clara victoria sobre Independiente en el estadio Pedro Mutio por 3 a 0. El Rojo fue otro de los equipos que tuvo su bautismo en el ámbito liguista.

Además, Patronato venció por 2 a 1 a Ciclón del Sur en cancha de Peñarol, escenario donde el conjunto de Anacleto Medina oficio de anfitrión. El local de esta historia retornó a la competencia oficial en Primera División tras dos años.

A puro gol en otros escenarios

En el sur de la capital entrerriana Atlético Neuquén sorprendió Sportivo Urquiza al imponerse por 7 a 0. El Pingüi fue uno de los monarcas de la temporada pasada y proyecta reiterar el mismo rol en el 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Atlético Neuquen Club | Fútbol (@neuquen.futbol)

Por su parte, Universitario superó con claridad a Peñarol por 5 a 2. El juego desarrollado en barrio Corrales fue suspendido por el árbitro Renzo Pitassi en el final del pleito por faltas de garantía.

Además, Oro Verde le ganó 1 a 0 a Palermo. Don Bosco superó 2 a 0 a Instituto, Camioneros y Los Toritos empataron 1 a 1. San Benito y Belgrano igualaron 0 a 0.