Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura El Taladro y el Globo empataron 1-1 en el Florencio Sola por la primera fecha del campeonato, juego correspondiente a la Zona B. 22 de enero 2026 · 22:53hs

Banfield y Huracán protagonizaron el primer partido del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, un entretenido empate 1-1 en el estadio Florencio Sola correspondiente a la Zona B. Por otra parte, Unión y Platense igualaron sin goles en Santa Fe.

Empate con expulsados entre Banfield y Huracán Huracán Banfield 1 Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura. Abrió el marcador Mauro Méndez y la tarjeta roja a Thaiel Peralta parecía torcer la balanza en favor del Taladro, sin embargo la expulsión de Santiago Esquivel y el repliegue del dueño de casa le dieron chance al Globo, que encontró la igualdad en los pies de Jordy Caicedo, una de las caras nuevas en el equipo de Diego Martínez que estuvo acompañado por sus hinchas en el Sur.

Empate sin goles en Santa Fe En el estadio 15 de Abril, Unión y Platense igualaron 0-0 por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzó con mucho ímpetu, pero se fue diluyendo con el pasar del tiempo. Los buenos rendimientos llegaron a través de buenas atajadas de los arqueros Matías Mansilla y Matías Borgogno, que evitaron que se rompa el cero en el marcador. Por la segunda jornada, el Tatengue visitará a Lanús el próximo jueves 29 de enero a las 19:15 horas, mientras que el Calamar recibirá a Instituto el lunes 26 a las 17.