Uno Entre Rios | Ovación | Milton Giménez

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

El delantero con pasado en Banfield muy probablemente sea intervenido quirúrgicamente por el cuadro de pubalgia que arrastra desde hace meses.

22 de enero 2026 · 21:53hs
Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos.

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos.

En medio de un panorama cada vez más complejo en ataque, Boca podría sumar un nuevo capítulo preocupante. Milton Giménez analiza seriamente la posibilidad de someterse a una intervención quirúrgica por la pubalgia que arrastra desde hace varios meses y que no le permitió encontrar continuidad.

La opción de pasar por el quirófano aparece como una alternativa concreta para acelerar los plazos de recuperación. El tratamiento convencional que viene realizando no dio los resultados esperados y, de confirmarse la operación, el delantero estaría al menos un mes fuera de las canchas.

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura.

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Tiziano Gravier será uno de los argentinos en esquí alpino.

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La molestia en el pubis le impidió entrenarse con normalidad durante todo este inicio de año. Por ese motivo, Giménez quedó descartado para el debut ante Deportivo Riestra del próximo domingo en La Bombonera, un partido que Boca afrontará con lo justo en ofensiva.

LEER MÁS: La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

Es que la situación se agravó aún más tras el amistoso frente a Olimpia. Miguel Merentiel salió lesionado en San Nicolás y los estudios confirmaron un desgarro que lo marginará, como mínimo, de las primeras cinco fechas del Torneo Apertura.

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Boca gimenez lesion 1
Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos.

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos.

A ese escenario se suma Edinson Cavani, que continúa lidiando con una lumbalgia persistente. El uruguayo no logró entrenarse a la par del grupo en la pretemporada y tampoco estará disponible para el estreno oficial, profundizando la crisis de alternativas en el área rival.

Con este contexto, el centrodelantero ante Riestra será Lucas Janson, una decisión tan llamativa como forzada. El ex Vélez, extremo por naturaleza, será la referencia ofensiva, acompañado por Exequiel Zeballos y Alan Velasco, mientras que Brian Aguirre y Kevin Zenón asoman como las únicas variantes con vocación de ataque.

Milton Giménez Boca Banfield meses
Noticias relacionadas
Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3.

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

George Russell y Kimi Antonelli tripularán los dos autos, que buscarán volver al protagonismo.

Mercedes sacó a la luz el nuevo W17

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Ultimo Momento
Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Policiales
Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Paraná: un auto volcó al evitar impactar contra otro

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Ovación
Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

La delegación argentina para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

El Thompson estrena torneo inédito de básquet 3x3

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

La provincia
Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

Granja Tres Arroyos: el Gobierno de Entre Ríos intervino y se levantó el paro

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

El Gobierno de Entre Ríos fortalece el equipo de Salud Digital mediante un convenio con el Mirador TEC

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Dejanos tu comentario