El delantero con pasado en Banfield muy probablemente sea intervenido quirúrgicamente por el cuadro de pubalgia que arrastra desde hace meses.

En medio de un panorama cada vez más complejo en ataque, Boca podría sumar un nuevo capítulo preocupante. Milton Giménez analiza seriamente la posibilidad de someterse a una intervención quirúrgica por la pubalgia que arrastra desde hace varios meses y que no le permitió encontrar continuidad.

La opción de pasar por el quirófano aparece como una alternativa concreta para acelerar los plazos de recuperación . El tratamiento convencional que viene realizando no dio los resultados esperados y, de confirmarse la operación, el delantero estaría al menos un mes fuera de las canchas .

Con un expulsado por lado, Banfield y Huracán iniciaron con un empate el Torneo Apertura

La molestia en el pubis le impidió entrenarse con normalidad durante todo este inicio de año. Por ese motivo, Giménez quedó descartado para el debut ante Deportivo Riestra del próximo domingo en La Bombonera, un partido que Boca afrontará con lo justo en ofensiva.

Es que la situación se agravó aún más tras el amistoso frente a Olimpia. Miguel Merentiel salió lesionado en San Nicolás y los estudios confirmaron un desgarro que lo marginará, como mínimo, de las primeras cinco fechas del Torneo Apertura.

Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos

Boca gimenez lesion 1 Milton Giménez podría operarse y Boca lo perdería por varios partidos.

A ese escenario se suma Edinson Cavani, que continúa lidiando con una lumbalgia persistente. El uruguayo no logró entrenarse a la par del grupo en la pretemporada y tampoco estará disponible para el estreno oficial, profundizando la crisis de alternativas en el área rival.

Con este contexto, el centrodelantero ante Riestra será Lucas Janson, una decisión tan llamativa como forzada. El ex Vélez, extremo por naturaleza, será la referencia ofensiva, acompañado por Exequiel Zeballos y Alan Velasco, mientras que Brian Aguirre y Kevin Zenón asoman como las únicas variantes con vocación de ataque.