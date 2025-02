Con presencia paranaense, Dogos XV y Pampas XV igualaron en Córdoba.

En la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Dogos XV y Pampas XV no lograron imponerse e igualaron 20-20. Hubo una gran participación de paranaenses.

En la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Dogos XV y Pampas XV se enfrentaron en Córdoba Athletic bajo un intenso calor que se hizo sentir y mucho. Con imprecisiones lógicas de dos equipos que están dando sus primeros pasos en el torneo, las franquicias argentinas no lograron imponerse e igualaron 20-20.

El paranaense Bautista Lescano fue titular en Dogos XV. Por otro lado, Ramiro Gurovich jugó desde el arranque en Pampas XV y Bruno Heit ingresó en el complemento. Cabe resaltar que Lautaro Cipriani no fue convocado para jugar ante la franquicia de la UAR. A su vez, por segundo partido consecutivo, Matías Vidal no formó parte de los concentrados de Cobras Brasil Rugby y todavía no sumó minutos en el actual torneo.