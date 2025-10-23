Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Lanús igualó 2-2 con Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Sudamericana. El Granate no pudo aguantar la ventaja.

En una noche cargada de emociones, goles y polémica arbitral, Universidad de Chile y Lanús igualaron este jueves 2-2 en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 . El “Granate” se adelantó con un doblete de Rodrigo Castillo , pero el conjunto local reaccionó con tantos de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz , dejando la serie completamente abierta de cara a la revancha en La Fortaleza.

El equipo argentino sorprendió a los más de 40.000 hinchas azules con una actuación demoledora en la primera mitad. A los 24 minutos , Rodrigo Castillo abrió el marcador con un golazo desde mitad de cancha , aprovechando un adelantamiento del arquero Cristóbal Campos. Apenas cuatro minutos más tarde, el mismo delantero volvió a marcar con una definición precisa dentro del área para poner el 2-0 parcial.

La “U”, aturdida y sin precisión, buscó descontar con remates de Charles Aránguiz y Javier Altamirano, pero se encontró con la solidez del arquero Nahuel Losada. Así, Lanús se fue al descanso con una ventaja cómoda y sensación de dominio.

Reacción local y polémica en el complemento

El segundo tiempo tuvo otro ritmo. Con los ingresos de Lucas Di Yorio y Felipe Salomoni, Universidad de Chile se volcó al ataque y consiguió rápidamente el descuento: a los 17 minutos, Di Yorio empujó al gol una pelota suelta tras un córner, devolviendo la esperanza al local.

Minutos después, Altamirano estrelló un remate en el travesaño, y el Nacional estalló pidiendo el empate. La igualdad finalmente llegó a los 53 del complemento, luego de un penal sancionado por Anderson Daronco por mano en el área granate. El capitán Charles Aránguiz se hizo cargo y no falló, firmando el 2-2 definitivo.

El final fue caliente: Lanús acumuló seis amonestados, incluyendo a Losada, Izquierdoz y Bou, mientras que el público chileno protestó por varias decisiones arbitrales.

Serie abierta

Con el empate, la llave queda completamente abierta de cara a la revancha en Argentina. Lanús se lleva un resultado valioso por los goles de visitante, aunque la “U” demostró carácter y capacidad de reacción ante la adversidad.

La definición se jugará la próxima semana en La Fortaleza de Lanús, donde ambos buscarán el pasaje a la gran final continental.