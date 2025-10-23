Uno Entre Rios | Ovación | Lanús

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Lanús igualó 2-2 con Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Sudamericana. El Granate no pudo aguantar la ventaja.

23 de octubre 2025 · 21:06hs
En una noche cargada de emociones, goles y polémica arbitral, Universidad de Chile y Lanús igualaron este jueves 2-2 en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El “Granate” se adelantó con un doblete de Rodrigo Castillo, pero el conjunto local reaccionó con tantos de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz, dejando la serie completamente abierta de cara a la revancha en La Fortaleza.

Un primer tiempo de Lanús

El equipo argentino sorprendió a los más de 40.000 hinchas azules con una actuación demoledora en la primera mitad. A los 24 minutos, Rodrigo Castillo abrió el marcador con un golazo desde mitad de cancha, aprovechando un adelantamiento del arquero Cristóbal Campos. Apenas cuatro minutos más tarde, el mismo delantero volvió a marcar con una definición precisa dentro del área para poner el 2-0 parcial.

La “U”, aturdida y sin precisión, buscó descontar con remates de Charles Aránguiz y Javier Altamirano, pero se encontró con la solidez del arquero Nahuel Losada. Así, Lanús se fue al descanso con una ventaja cómoda y sensación de dominio.

Reacción local y polémica en el complemento

El segundo tiempo tuvo otro ritmo. Con los ingresos de Lucas Di Yorio y Felipe Salomoni, Universidad de Chile se volcó al ataque y consiguió rápidamente el descuento: a los 17 minutos, Di Yorio empujó al gol una pelota suelta tras un córner, devolviendo la esperanza al local.

Minutos después, Altamirano estrelló un remate en el travesaño, y el Nacional estalló pidiendo el empate. La igualdad finalmente llegó a los 53 del complemento, luego de un penal sancionado por Anderson Daronco por mano en el área granate. El capitán Charles Aránguiz se hizo cargo y no falló, firmando el 2-2 definitivo.

El final fue caliente: Lanús acumuló seis amonestados, incluyendo a Losada, Izquierdoz y Bou, mientras que el público chileno protestó por varias decisiones arbitrales.

Serie abierta

Con el empate, la llave queda completamente abierta de cara a la revancha en Argentina. Lanús se lleva un resultado valioso por los goles de visitante, aunque la “U” demostró carácter y capacidad de reacción ante la adversidad.

La definición se jugará la próxima semana en La Fortaleza de Lanús, donde ambos buscarán el pasaje a la gran final continental.

Lanús Universidad de Chile Santiago Granate
