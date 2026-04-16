Paraná: el hospital San Martín sumó tótems de autogestión

El hospital San Martín que funciona en Paraná dio un salto de calidad en la atención presencial mediante la incorporación de tótems para la autogestión.

Mediante una inversión de más de 20 millones de pesos del Ministerio de Salud de Entre Ríos , el hospital San Martín de Paraná, establecimiento sanitario de mayor complejidad de la provincia, incorporó tótems de autogestión que optimizan los trámites presenciales y modernizan la atención pública.

En un esfuerzo dirigido a optimizar los trámites presenciales, el hospital San Martín de Paraná dio un salto de calidad en la autogestión de turnos de los pacientes mediante la instalación de tótems. Se trata de terminales con pantalla táctil que permiten a los pacientes, mediante el ingreso de su DNI, solicitar turnos; realizar la recepción de turnos previamente asignados y hacer otras consultas.

La compra de los tótems requirió una inversión de 20.491.058 pesos, financiada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos a través de la partida hospitalaria para el nosocomio de mayor complejidad en la provincia de Entre Ríos. Asimismo, en las próximas semanas se hará un recambio total de los asientos para la espera, sumando 70 nuevos, adquiridos por licitación.

Totem Hospital San Martín 2

Detalles de la nueva tecnología

Sobre los dispositivos, la directora de la institución, María Emilia Sattler expresó: “Este proceso de modernización viene a mejorar la accesibilidad y la comodidad en la atención de nuestros pacientes. El objetivo de la incorporación de esta nueva tecnología busca mejorar la experiencia de los usuarios, a la vez que contribuye a la reducción de filas y tiempo de espera”.

Además, en el proceso de implementación de las mejoras, se organizaron nueve boxes que colaboran en facilitar la organización y el flujo de atención. Una vez realizada la gestión en el tótem, los pacientes son referidos a un box mediante el número que se exhibe en pantalla. Esto facilita la organización y el flujo de atención.

Cabe destacar que en esta primera etapa, están disponibles dos equipos en el sector de Admisión de turnos. Próximamente, se prevé la colocación de nuevas terminales en otros sectores del hospital, ampliando el alcance de esta herramienta.