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Tigre sigue sin reaccionar: perdió frente a Macará y está último

Tigre cayó por la mínima frente al equipo ecuatoriano y agravó su mal momento en la sumatoria de todas las competencias.

16 de abril 2026 · 21:14hs
Tigre cayó de local.

Tigre cayó de local.

Sorpresiva derrota de Tigre por 1-0 ante Macará de Ecuador en el estadio José Dellagiovanna por la segunda fecha del Grupo A y continúa sin victorias en la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino comprometió su futuro en el plano internacional en medio de una racha negativa de 10 partidos sin triunfos (seis empates y cuatro derrotas).

El Matador llegó a este duelo en una racha pronunciada de malos resultados. La obligación de ganar en su casa después del empate 1-1 ante Alianza Atlético en Perú le pesó a un equipo sin rebeldía. Para colmo, su figura Ignacio Russo, autor del único gol en la presentación, se luxó el hombro izquierdo al principio del encuentro, según precisaron en la transmisión oficial, y ofreció una deslucida imagen en lo que restó de su participación.

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Yoshan Valois fue el encargado de abrir el marcador a los 67 minutos para Lanús.

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El elenco de Victoria registró avances aislados con un cabezazo de Alan Barrionuevo a las manos de Rodrigo Rodríguez y un disparo desviado de Gonzalo Martínez en la puerta del área. Mientras tanto, la más clara del primer tiempo le quedó al octavo del campeonato ecuatoriano: un toque de Franco Posse fue tapado por el arquero Felipe Zenobio y rechazado por el palo a los 35 minutos.

Ya en el complemento, las dudas e imprecisiones en el equipo de Diego Dabove se profundizaron a los ocho minutos. Una pérdida de Jalil Elías con todo el equipo en ataque dejó mal parado a Tigre y el argentino Matías Miranda explotó los espacios con una corrida a pura velocidad contra campo ajeno. Su pase a Federico Paz concluyó en un enganche hacia dentro y un derechazo ajustado contra el palo más lejano de Zenobio.

El trámite se dificultó por completo para el dueño de casa en el primer cuarto de hora de la parte final, ya que se quedó con 10 hombres por la expulsión del Pity Martínez a instancias del VAR por un golpe sin pelota a un adversario. A pesar de la inferioridad numérica, Tigre tuvo chances para el empate y, en la última acción, Rodríguez evitó el festejo de Elías Cabrera. La institución bonaerense quedó última en el Grupo A con una sola unidad y con peor diferencia de gol que Alianza Atlético (1). La zona es dominada por América de Cali y Macará (4).

Lo que sigue para Tigre y su rival

El plantel de Dabove recibirá el lunes desde las 21.45 a Huracán por la fecha 15 del Torneo Apertura, donde marcha en la octava colocación de la Zona B con 18 puntos, en zona de clasificación a los playoff. Por otro lado, los ecuatorianos se medirán el domingo a partir de las 20.10 (hora argentina) a Barcelona SC por la liga local.

La tercera fecha tendrá a Tigre recibiendo a América de Cali y a Macará visitando a Alianza Atlético.

Tigre Sudamericana Copa Sudamericana
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