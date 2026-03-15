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Independiente Rivadavia obtuvo un agónico triunfo sobre Gimnasia y es líder de la Zona B

Independiente Rivadavia y el Lobo platense jugaron un partidazo y hubo lluvia de goles en el primer tiempo. Terminó 3 a 2 para la visita.

15 de marzo 2026 · 19:31hs
Independiente Rivadavia ganó en La Plata.

Independiente Rivadavia ganó en La Plata.

En un partido que tuvo una lluvia de goles en el primer tiempo, Independiente Rivadavia se quedó con la victoria sobre Gimnasia en La Plata al ganarle 3-2 por la fecha 11 del Torneo Apertura. Enzo Martínez puso el primer tanto para el local antes de los dos minutos de juego. Luego Fabrizio Sartori empató tras una buena jugada de Sebastián Villa aunque los de Fernando Zaniratto respondieron rápidamente gracias a un golazo de Marcelo Torres. Pero sobre el final del primer tiempo, una gran jugada personal de José Florentín estampó la igualdad.

En el complemento, el encuentro se desdibujó un poco y los equipos no atacaron tanto como en la etapa inicial. No obstante, a los 94', una mala salida desde el fondo del Tripero permitió el avance de Matías Fernández, quien envió un buscapié pero Martínez, que había sido héroe en el arranque para el Lobo, fue el villano en el final metiendo la pelota en su propio arco. Así, con estos tres puntos, los de Alfredo Berti son líderes en soledad de la Zona B, al menos hasta que juegue Belgrano.

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