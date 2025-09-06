Uno Entre Rios | Ovación | Boca Juniors

Cómo sigue la situación de los lesionados en Boca y quiénes podrían volver

Herrera y Belmonte trabajaron a la par del grupo y estarían disponibles para visitar a Rosario Central. Pellegrino y Marchesín continúan con su recuperación.

6 de septiembre 2025 · 17:28hs
La buena noticia de la práctica de Boca de ayer fue que tanto Ander Herrera como Tomás Belmonte, trabajaron a la par de sus compañeros. Ambos se encuentran mucho mejor de sus respectivas dolencias y estarían a disposición para enfrentar a Rosario Central el 14 de septiembre. Ahora bien, ¿cuál es la situación de todos los lesionados y cuando podrían reaparecer?

El ex Athletic Bilbao lleva 47 días de recuperación desde la molestia que sintió en la práctica del 21 de julio, previa al choque con Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Pero el vasco no pisa una campo de juego desde el 16 de junio en el debut del Xeneize en el Mundial de Clubes, frente a Benfica, donde debió pedir el cambio por un pinchazo y apenas estuvo 19 minutos en acción.

Lo cierto es que el volante de 37 años se encuentra mucho mejor de sus problemas físicos y volvió a entrenarse junto al grupo. Si bien habrá que esperar su evolución durante los próximos días, ya que el cuerpo técnico no quiere apurarlo para evitar que se resienta, Ander apunta a reaparecer en duelo ante el Canalla.

El otro que estaría nuevamente disponible para la excursión al Gigante de Arroyito es Belmonte. El ex Lanús había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho en la previa del clásico con Racing. Al igual que el español, ya estaría listo para volver a la acción tras más de un mes de inactividad. Sin embargo, con Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia afianzados como titulares en ese sector de la cancha, parece difícil que sume minutos, al menos de arranque.

Boca 1
Por otro lado, quienes aún continúan recuperándose en la enfermería de Boca son Marco Pellegrino y Agustín Marchesín. El zaguero central padeció una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo en la victoria sobre Banfield y, si bien no está descartado, lo más probable es que no viaje a Rosario y recién pueda estar disponible para el encuentro ante Central Córdoba en La Bombonera.

Por último, el arquero transita la etapa inicial de la recuperación del desgarro en el gemelo derecho que sufrió el último fin de semana ante Aldosivi, cuando quiso eludir a un delantero rival. No estará ante Central y, como llegaría con lo justo a la fecha con los santiagueños, lo más razonable sería que vuelva a pararse bajo los tres palos en la visita a Defensa y Justicia, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Hasta que esté otra vez a disposición del cuerpo técnico, Leandro Brey ocupará su lugar.

