Se vienen nuevas obras en el Estadio Monumental

Se iniciaron los trabajos en la tribuna Belgrano del Estadio Monumental. Se ejecutará una nueva piel de vidrio con el sistema curtain wall.

Continuando con el ambicioso plan de obras y remodelación en el club y el Estadio Monumental , River Plate comenzó con los trabajos de la fachada, con las primeras tareas de protección, mientras que la semana que viene iniciarán los trabajos de demolición. Se estima que esté finalizada para el tercer trimestre de 2026.

La obra de la nueva fachada de tribuna Belgrano fue proyectada como una continuidad de lo que se viene ejecutando en el resto del estadio. Replicando la estética y especificaciones técnicas, se ejecutará una nueva piel de vidrio con el sistema curtain wall (con propiedades acústicas y térmicas de alto standard), revistiendo los parapetos con placas blancas y rojas de aluminio compuesto, generando la bandera con los colores de la Institución.