Con dos victorias visitantes, dos victorias locales y tres empates inició el Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol. Don Bosco quedó libre.

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol: Patronato derrotó a Camioneros.

Este domingo comenzó La Copa de la Liga “Clausura” de la Liga Paranaense de Fútbol. La primera fecha se disputó en su totalidad con dos victorias visitantes, dos victorias locales y tres empates. A continuación, el desarrollo de cada uno de los duelos.

Camioneros, que hizo de local en el Estadio Luis Metz de Toritos de Chiclana, perdió 1 a 0 ante Patronato.

Universitario e Instituto empataron 1 a 1 en el Barrio Corrales.

Peñarol, en el estadio Aníbal Giusti, derrotó al último finalista, Atlético Neuquén, por 2 a 1.

En el Estadio Gustavo “Pucara” Ortellao de Oro Verde, el local perdió 3 a 1 ante el último campeón, Atlético Paraná.

San Benito, en su cancha, empató 1 a 1 ante Toritos de Chiclana. Post partido, jugadores del conjunto visitante denunciaron el destrozo de un auto particular. Se difundieron vídeos en las redes sociales y varios clubes se hicieron eco para repudiar lo sucedido.

En el Estadio Pablo Zapata, Sportivo Urquiza se hizo fuerte y comenzó con el pie derecho su incursión en el Clausura: 2 a 0 a Palermo.

El único partido que finalizó sin goles fue el disputado en el Estadio de la Doble Avenida. Allí, Argentino Juniors y Belgrano empataron 0 a 0.

Con estos resultados, el que manda en la tabla por diferencia de goles es Atlético Paraná, seguido por Sportivo Urquiza, Peñarol y Patronato, los cuatro equipos que ganaron en la primera fecha. Instituto, Universitario, Toritos, San Benito, Belgrano y Argentino Juniors poseen un punto. Neuquén, Camioneros, Oro Verde, Palermo y Don Bosco, que quedó libre en esta fecha, no poseen unidades.