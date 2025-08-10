Uno Entre Rios | Ovación | Clausura

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Con dos victorias visitantes, dos victorias locales y tres empates inició el Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol. Don Bosco quedó libre.

10 de agosto 2025 · 20:37hs
Este domingo comenzó La Copa de la Liga “Clausura” de la Liga Paranaense de Fútbol. La primera fecha se disputó en su totalidad con dos victorias visitantes, dos victorias locales y tres empates. A continuación, el desarrollo de cada uno de los duelos.

Camioneros, que hizo de local en el Estadio Luis Metz de Toritos de Chiclana, perdió 1 a 0 ante Patronato.

Liga Paranaense de futbol 1
Universitario e Instituto empataron 1 a 1 en el Barrio Corrales.

Peñarol, en el estadio Aníbal Giusti, derrotó al último finalista, Atlético Neuquén, por 2 a 1.

En el Estadio Gustavo “Pucara” Ortellao de Oro Verde, el local perdió 3 a 1 ante el último campeón, Atlético Paraná.

San Benito, en su cancha, empató 1 a 1 ante Toritos de Chiclana. Post partido, jugadores del conjunto visitante denunciaron el destrozo de un auto particular. Se difundieron vídeos en las redes sociales y varios clubes se hicieron eco para repudiar lo sucedido.

En el Estadio Pablo Zapata, Sportivo Urquiza se hizo fuerte y comenzó con el pie derecho su incursión en el Clausura: 2 a 0 a Palermo.

El único partido que finalizó sin goles fue el disputado en el Estadio de la Doble Avenida. Allí, Argentino Juniors y Belgrano empataron 0 a 0.

Con estos resultados, el que manda en la tabla por diferencia de goles es Atlético Paraná, seguido por Sportivo Urquiza, Peñarol y Patronato, los cuatro equipos que ganaron en la primera fecha. Instituto, Universitario, Toritos, San Benito, Belgrano y Argentino Juniors poseen un punto. Neuquén, Camioneros, Oro Verde, Palermo y Don Bosco, que quedó libre en esta fecha, no poseen unidades.

Clausura fútbol Liga Paranaense Copa
