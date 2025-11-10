Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

En la final de la Copa de Oro, Colón RC superó como local por 39 a 9 a Central Entrerriano de Gualeguaychú y celebró ante su gente.

Se terminó la edición 2025 del Torneo Provincial masculino que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Colón RC se consagró campeón al derrotar como local en la final de la Copa de Oro a Central Entrerriano de Gualeguaychú por 39 a 9.

El conjunto de la costa del río Uruguay redondeó una campaña perfecta, en la que ganó todos sus compromisos.

En el partido por el tercer y cuarto puesto, como visitante Camatí de Viale se impuso por 27 a 26 sobre Capibá de Paraná.

Otros equipos que festejaron en el Torneo Provincial

En la final de la Copa de Plata, Carpinchos de Gualeguaychú superó por 24 a 12 a Nogoyá RC.

En la Copa de Bronce, Aurora derrotó 26 a 22 a Echagüe en el duelo de paranaenses; mientras que no se disputó el partido por el 11° y 12° puesto entre Unión de Crespo y Salto Grande de Concordia.

En tanto que la final de la Reubicación Los Espinillos de Concordia venció 31 a 19 a Gualeguay Central.