Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 18° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Tras quedar 14° en la última práctica, el piloto argentino de Alpine afrontó con ilusión la qualy en el circuito italiano pero se ubicó 18°.

Luego de tener una buena FP3 en la que mejoró su registro respecto a la anterior en la que terminó 20°, Franco Colapinto quedó eliminado rápidamente en la clasificación y largará en el puesto 18° de la grilla del Gran Premio de Monza de este domingo. No fue el fin de semana esperado para Alpine, ya que el otro piloto de la escudería, Pierre Gasly, saldrá 19°.

"Fue una clasificación increíblemente ajustada. Creo que estuve a cinco décimas del primero y cuando estás tan cerca decís: 'podríamos haber pasado mejorando un par de cosas'", declaró el piloto argentino. Más allá del resultado, señaló que el balance es positivo en este sábado : " Fue un buen día para mí. En la FP3 me sentí cómodo con el auto , aunque en la qualy dimos un paso atrás. Había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... Perdí una décima. Igualmente no iba a ser suficiente para pasar, es una pista en la que el motor influye muchísimo y sabíamos que iba a ser muy difícil ".

"Largamos atrás los dos, tenemos problemas, el auto es difícil de manejar, pero si hacemos una buena estrategia y la dividimos un poco para ver si alguno tiene una oportunidad un poco mejor, quizás podamos hacer algo interesante. Acá pueden pasar muchas cosas, en la largada puede haber quilombo", destacó Colapinto.

Luego de un viernes otra vez marcado por la lentitud y las preocupaciones, el argentino había cambiado la cara del equipo francés en el arranque de este fin de semana y se había ubicado 14° en la última práctica libre del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1. Quedó a siete décimas del líder Lando Norris, de McLaren, y fue más veloz que su compañero Pierre Gasly, en el puesto 18°.

Este sábado se lo notó mucho más cómodo y seguro arriba de su monoplaza y eso se reflejó en el circuito italiano donde hizo su debut en la Máxima a bordo de un Williams hace poco más de un año. Tuvo una gran vuelta que le permitió mejorar su tiempo a 1:20.034 (0.213 más rápido que el francés que acaba de renovar su contrato en la escudería), escalar cuatro posiciones y ser hasta el momento el mejor registro del equipo.

Franco Colapinto largará 18°

Este desempeño en la FP3, en la que cerraron el podio Charles Leclerc (1:19.352 con Ferrari) y Oscar Piastri (1:19.496 con McLaren), parecía que le permitía llegar con confianza a la clasificación. Sin embargo, y más allá de que es un circuito que conoce bastante, el oriundo de Pilar saldrá desde el fondo junto a Gasly. Igualmente, la ilusión de quedar en zona de puntos permanece latente. En la fecha anterior en Zandvoort estuvo muy cerca de lograrlo. "

Vale remarcar que el argentino no hizo su primer entrenamiento, ya que en su lugar estuvo el reserva Paul Aron, quien hizo un trompo en medio de la pista y finalizó 20°. Sí dijo presente en el segundo pero también quedó último y generó preocupación en Alpine. "Tenemos que estar tranquilos para mañana, pero hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lejos", había intentado calmar las aguas ayer, como un anticipo de lo que se vendría.