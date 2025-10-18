Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

El argentino sufrió un golpe de atrás en la caótica largada y por una pinchadura tuvo que pasar por boxes: volvió 17 y logró avanzar tres puestos.

Franco Colapinto (Alpine) finalizó 14° la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, que quedó para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El argentino largó en el puesto 17 y logró zafar de una caótica largada que dejó afuera a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, pero por un toque de atrás terminó pinchando una goma y lo obligó a pasar por boxes.

Al volver a la pista, Colapinto quedó 17 en el fondo del pelotón y lejos del ritmo de los otros autos, pero aprovechó un golpe de Lance Stroll y Esteban Ocon más una penalización a Oliver Bearman para avanzar tres posiciones y terminar después de 19 vueltas en la colocación 14. El Sprint finalizó con el Auto de Seguridad.

Colapinto explicó qué le pasó en la largada

El inicio del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 fue accidentado para Franco Colapinto. En la primera curva de la carrera Sprint, el argentino sufrió un toque que lo obligó a pasar por boxes. “Me tocaron de atrás y me pincharon la goma. No sé bien qué pasó, había mucho lío y alguno me habrá tocado”, explicó el piloto de Alpine tras finalizar la prueba.

El piloto argentino fue tocado por Isack Hadjar, a bordo del Racing Bulls, quien no pudo evitar chocarlo en medios del caos en la primera curva. Además de la pinchadura, el Alpine podría haber sufrido un daño en la suspensión.

Pese al incidente, Colapinto logró completar la carrera y terminó en el puesto 14°, luego de haber largado 17°. Sobre el final ganó una posición gracias a una sanción a Ollie Bearman. “Igualmente nos falta ritmo, no estamos rápidos. Nos está costando este finde”, agregó.

La largada fue caótica: Oscar Piastri y Lando Norris se tocaron y ambos debieron abandonar, mientras que Max Verstappen aprovechó el desorden para quedarse con la victoria. George Russell y Carlos Sainz completaron el podio en Austin.

La clasificación se llevará a cabo a las 18, mientras que la carrera del domingo comenzará a las 16. Colapinto llega a esta cita después de un 16° puesto en el GP de Singapur, en una temporada complicada en la que el Alpine no logró rendir al nivel esperado.

Austin le trae buenos recuerdos al piloto argentino: en este mismo circuito, el año pasado, finalizó décimo y sumó sus últimos puntos en la Fórmula 1.