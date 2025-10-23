Uno Entre Rios | Ovación | Colapinto

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

A la espera de que Alpine anuncie la continuidad de Colapinto, sus compatriotas Nicolás Varrone (F2) y Mattia Colnaghi (F3) fueron confirmados por sus equipos.

23 de octubre 2025 · 20:14hs
La irrupción de Franco Colapinto en la temporada 2024 de la Fórmula 1 volvió a posicionar al automovilismo argentino en la élite del deporte motor y abrió las puertas de la máxima categoría para sus compatriotas. De hecho, la siguiente campaña, en caso de que el pilarense continúe en Alpine, algo que parece más que probable, también tendrá a la bandera argentina en las dos categoría de ascenso ya que Nicolás Varrone participará de la F2 y Mattia Colnaghi debutará en la F3.

Colapinto ingresó al Gran Circo en el Gran Premio de Monza 2024, en el que finalizó 12° con su Williams. Luego de nueve carreras con la escudería británica, que no le mantuvo el asiento para 2025 por la llegada del español Carlos Sainz, fue transferido a Alpine.

Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Corridas, represión y ataque de hinchas de la U de Chile al micro de Lanús

El argentino comenzó como piloto de reserva en la estructura francesa, pero sustituyó al australiano Jack Doohan en el GP de la Emilia Romagna, séptima fecha del calendario, y desde entonces se adueñó de la segunda butaca del equipo. Su constante mejoría y los recientes buenos rendimientos le garantizarían continuar en 2026. En ese caso, por primera vez desde su ascenso, estará acompañado y tendrá con quien compartir los mates.

LEER MÁS: Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

Varrone correrá la venidera edición de la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing (VAR) luego de ganar las 24 horas de Le Mans en 2023 con Corvette Racing en la categoría GTE. “Estoy super emocionado por unirme al grupo. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No veo la hora de estar detrás del volante y empezar a trabajar con ellos. Estoy muy agradecido con todos los que creyeron en mi todos estos años", expresó el piloto de 24 años, tras conocerse la noticia.

El nacido en Ingeniero Maschwitz realizó sus primeras curvas en las categorías de karting nacionales, pero rápidamente emigró a Europa para acercarse a su sueño de competir en las grandes ligas del automovilismo. En primera instancia, participó de la Fórmula 3 británica, aunque en 2020 fue contratado por Rinaldi Racing e inició su carrera en autos deportivos y pruebas de larga duración.

Por otro lado, Mattia Colagni, italo-argentino de 17 años que integra el programa Red Bull Junior, competirá en el siguiente campeonato de la Fórmula 3 con el MP Motorsport, el mismo que representó Colapinto el año pasado.

Colagni nació en Monza y vive en Italia, pero es hijo de la argentina Martina Bisio. “He estado en Argentina varias veces para ver a mis familiares. La mitad de mi familia está en Chubut, aunque normalmente me quedo en Buenos Aires”, comentó el adolescente. Por último, reveló: “Disfruto mucho de la comida argentina, como las empanadas, los alfajores y un buen asado, me gusta mucho también el arroz con leche. El asado es mi favorito ”.

Luego de debutar en categorías de karting a los 11 años, Colnaghi ganó la Fórmula 4 de España con seis triunfos en 21 carreras y se consagró campeón en la Eurocup 2023. Fernando Romera, mecánico del piloto durante su temporada en la F4 de España, resumió: “Tiene pocos recursos, pero muy buenas manos”. Ahora, con el padrinazgo de Red Bull, se ganó un lugar en el más alto nivel.

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

