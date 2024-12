Claudio Aquino aquino anunció que se va de Vélez

Tras haberse consagrado en la última Liga Profesional, Claudio Aquino no llegó a un acuerdo con la dirigencia del Fortín y no continuará allí en 2025.

