Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Aclaran que no se debe interpretar como una "aduana interior" o una restricción al libre tránsito.

EL proyecto garantiza que el 100% de los recursos se destine a la conservación y seguridad vial en Entre Ríos.

Ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados un proyecto de ley del bloque Juntos por Entre Ríos , cuyo autor es el legislador Juan Manuel Rossi, que propone establecer “la Tasa Retributiva por Servicios de Mantenimiento y Conservación Vial (tasa vial), cuya obligación nace como consecuencia del uso efectivo de la red vial pavimentada de la provincia de Entre Ríos por parte de vehículos de transporte de cargas radicados fuera del territorio de la República Argentina”.

“La tasa se fundamenta en la prestación de los servicios de conservación, mantenimiento, mejoramiento y seguridad de la infraestructura vial provincial”, indicó Rossi.

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

El legislador añadió que “el monto de la tasa vial será fijado periódicamente por la autoridad de aplicación, para lo cual deberá considerar los costos operativos y de inversión inherentes a la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de la red vial y en atención al uso de la misma que realiza el vehículo”.

“A tal efecto, la autoridad de aplicación deberá establecer valores que resulten razonables, proporcionales y acordes al servicio efectivamente prestado, pudiendo considerar, entre otros criterios, el tipo de vehículo, su capacidad de carga y dimensiones, la distancia recorrida y demás parámetros objetivos vinculados al uso de la infraestructura vial”, agregó.

Además, exime del pago de la tasa vial “los vehículos de transporte de cargas radicados en la República Argentina. A los efectos de la presente ley, se considerará acreditada la radicación mediante la correspondiente inscripción registral del vehículo ante la autoridad competente de la República Argentina”.

Fundamentación del proyecto

En los fundamentos del proyecto, Rossi sostuvo que “esta iniciativa parlamentaria viene a corregir los errores cometidos en el proyecto de Ley N° 28.647, de mi autoría, presentado el 23 de septiembre del año 2025. Las correcciones apuntan a garantizar la plena constitucionalidad del cobro de la tasa vial para el transporte de cargas y neutralizar cualquier interpretación que la catalogue como una ‘aduana interior’ o una restricción al libre tránsito…”.

El diputado mencionó que “la exención para el transporte de cargas radicado en la República Argentina es uno de los puntos más relevantes de este proyecto de ley, ya que el mismo busca acrecentar el fondo para el mantenimiento de la red vial sin recaer sobre aquellos sujetos que ya contribuyen al sostenimiento del sistema vial mediante los tributos nacionales y provinciales vigentes”.

Añadió que “la medida evita afectar el transporte interjurisdiccional promoviendo la integración federal. Ello por aplicarse exclusivamente a vehículos de cargas radicados en el exterior los cuales utilizan la infraestructura vial provincial sin encontrarse alcanzados por el sistema tributario argentino que es el que financia su mantenimiento”.

En otra mención precisó que “se elimina la posibilidad de destinar el 25% de lo recaudado a los municipios, ya que este desvío es contrario a la naturaleza de la tasa vial. Es por eso que este proyecto garantiza que el cien por ciento de los recursos se destine de forma rigurosa y exclusiva a la financiación de la conservación y seguridad vial”.

También indicó que “se elimina la creación de un nuevo fondo destinatario de lo recaudado, simplificando la gestión financiera. Cabe señalar que las modificaciones introducidas en este proyecto se inscriben en una tendencia normativa ya adoptada por otras jurisdicciones provinciales, que han avanzado en la implementación de mecanismos de recuperación de costos vinculados al uso intensivo de la infraestructura vial por parte del transporte de cargas”.

El proyecto presentado, bajo el expediente Nº 28.967, fue acompañado por los legisladores Mauro Godein, Gabriela Lena y María Taborda.

Rossi también reclamó a Vialidad Nacional mayor control de pesos y dimensiones en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.