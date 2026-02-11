El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

El Gobierno nacional introdujo cambios de último momento en el capítulo laboral de la ley que se discute en el Senado y que saldría en la madrugada.

El Gobierno nacional introdujo cambios de último momento en la Reforma laboral que se discute en el Senado y resolvió mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales, aunque con límites porcentuales más bajos y sin establecer una fecha de caducidad, como estaba previsto inicialmente.

Tras varias horas de versiones cruzadas, según supo la agencia Noticias Argentinas, confirmó que el oficialismo validará en el recinto la postura que figura en el dictamen de mayoría: el financiamiento compulsivo continuará, descartando la cláusula que fijaba su caída automática a los dos años.

La definición implicó un nuevo gesto de la Casa Rosada hacia sindicatos y entidades empresarias, en medio de un clima de nerviosismo entre los sectores dialoguistas que reclamaban un trato equilibrado.

Según trascendió en los pasillos de la Cámara alta, uno de los argumentos centrales fue la situación de los gremios más pequeños. Legisladores admitieron que, de haberse eliminado los aportes en el corto plazo, muchas organizaciones habrían quedado al borde de la desaparición. “La caída en dos años los dejaba sin posibilidad de subsistir”, explicó una fuente parlamentaria.

Qué establecía el artículo original

La versión previa del proyecto fijaba que los aportes destinados a cámaras empresariales no podían superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores, mientras que los correspondientes a asociaciones sindicales tenían un tope del 2%, tanto para afiliados como no afiliados. Además, se establecía que a partir del 1° de enero de 2028 esos aportes patronales pasarían a ser estrictamente voluntarios.

Ese punto fue finalmente descartado. Desde ahora, el oficialismo comunicará que los aportes seguirán siendo obligatorios para ambos sectores, aunque se eliminarán los porcentajes más elevados que algunos convenios contemplaban. Un senador dialoguista calificó como un “delirio” los casos en los que los sindicatos percibían hasta un 6%. “Con eso, ni siquiera hacía falta agremiar trabajadores”, ironizó.