Central Entrerriano retornó a la Liga Argentina con una victoria

Central Entrerriano derrotó en Gualeguaychú a Deportivo Viedma por 84-81. Nicolás Reynoso fue la figura con 26 puntos.

3 de noviembre 2025 · 13:14hs
Central Entrerriano de Gualeguaychú debutó este domingo en la Liga Argentina de Básquet con una victoria. El último campeón de la Liga Federal derrotó 84 a 81 a Deportivo Viedma de Río Negro en el estadio José María Bértora, en el marco de la Conferencia Sur.

El elenco de la capital del carnaval retornó a la segunda división con un triunfo de la mano de su nuevo fichaje, Nicolás Reynoso. El ex Ciclista Juninense asumió el liderazgo ofensivo y se destacó con 26 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, acoplándose rápidamente al funcionamiento de juego que pretende el entrenador Martín Pascal

Capibá sueña con consagrarse en el certamen.

Capibá lanzó un bono contribución para viajar a las semifinal del Torneo Provincial

liga provincial: olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Liga Provincial: Olimpia dio el golpe en el cierre de la primera fase

Otro de los puntos altos fue Aquiles Montani Wortzel, autor de 21 puntos y certero desde el perímetro (5/9 en triples). También se destacaron Johu Castillo, con 12 tantos en su estreno, y Cristián Pérez, que aportó 10 unidades desde el banco.

En el equipo visitante, Luciano Cáceres y Nicolás Paletta fueron los máximos anotadores con 17 cada uno, mientras que Lisandro Fernández sumó 13.

Central Entrerriano volverá a escena el próximo jueves, ocasión en la que recibirá a Racing de Avellaneda.

Otros resultados de la Liga Argentina, Conferencia Sur

Rivadavia Básquet tuvo el mejor arranque de temporada posible. En un estadio Leopoldo Brozovix repleto de hinchas el elenco mendocino venció a Hindú Club por 83-70.

La figura del encuentro fue Mateo Pérez con 19 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias. Lorenzo Capponi (16 puntos y 7 rebotes) y Hunt Ramírez (17 puntos) acompañaron en el goleo. En la visita, se destacaron Carlos Buemo (20 puntos y 6 rebotes) y Santiago Bruno (17 puntos y 4 asistencias).

Por otro lado, Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso por 96-85 frente a Unión de Mar del Plata en el Polideportivo Islas Malvinas, en La Feliz. Por su parte, Comunicaciones al vencer en Mercedes a Independiente de Santiago del Estero por 89 a 67.

La Unión de Colón sale a escena

La Unión de Colón, uno de los representantes entrerrianos, tendrá su bautismo este lunes en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Desde las 21.30 el Rojo recibirá a Deportivo Viedma de Río Negro.

