Central Córdoba le ganó a Estudiantes y se trepó al segundo lugar

Central Córdoba de Santiago del se impuso de local por 2-0 sobre el Pincha en el Madre de Ciudades y quedó como escolta de la Zona A.

30 de agosto 2025 · 19:11hs
Central Córdoba se impuso ante su gente.

Central Córdoba se impuso ante su gente.

Central Córdoba pisó fuerte en Santiago del Estero y se impuso este sábado por 2-0 sobre Estudiantes en la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Con goles de Fernando Muslera en contra y Matías Perelló, ambos en el arranque del encuentro, el Ferroviario se quedó con los tres puntos y se trepó al segundo puesto, mientras que el Pincha quedó tercero.

Central Córdoba está tercero en el campeonato. 

