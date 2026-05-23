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Capibaras XV lo dio vuelta en Paraná y gana ante Selknam

Capibaras XV se mide ante Selknam de Chile en La Tortuguita del Paraná Rowing Club por el Súper Rugby Américas. Cae 17 a 12 en el segundo tiempo.

23 de mayo 2026 · 16:20hs
Capibaras XV en Paraná.

Gerónimo Flores/UNO

Capibaras XV en Paraná.

En busca de sellar su clasificación a semifinales, Capibaras XV recibe a Selknam, por la 12° fecha del Súper Rugby Américas. Juega en La Tortuguita del Paraná Rowing Club.

3' Try de Capibaras XV

Estupenda acción ofensiva del equipo argentino y el que lo coronó fue Ignacio Dogliani. Ahora Capibaras pasa arriba en el marcador por 14-12.

Partido histórico en Paraná: Capibaras XV va por la clasificación ante Selknam.

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Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam.

Paraná fue sede de la presentación del choque entre Capibaras XV y Selknam

Empezó el segundo tiempo

Selknam y Capibaras XV disputan los últimos 40 minutos de juego. El equipo chileno está arriba en el marcador por 12-7.

Terminó el primer tiempo

En un partido sumamente igualado, Selknam supera a Capibaras XV por 12-7 en Paraná.

31' Try de Capibara XV

Buen movimiento de pelota del equipo entrerriano y Franco Rossetto apoyó su conquista. El conjunto argentino disminuye la diferencia y cae ante Selknam por 12-7.

26' Nicolás Saab fue amonestado

El wing de Selknam recibió la tarjeta amarilla por la reiteración de infracciones de su equipo.

15' Espectacular try de Selknam

Rodrigo Fernández jugó un penal a favor al fondo de la cancha y Matías Garafulic apoyó su conquista. Selknam se pone 12-0 arriba en el marcador.

8' Try de Selknam

Estupenda jugada en ataque del equipo chileno aprovechando el hombre de más y Marcelo Torrealba fue el autor. Selknam se pone adelante en el partido por 7-0.

5' Guido Chesini fue amonestado

El centro de Capibaras XV encuadró mal un tackle y recibió la tarjeta amarila.

Empezó el partido

Capibaras XV y Selknam ya juegan su compromiso por el Súper Rugby Américas en Entre Ríos.

Qué buscan ambas franquicias

Separados por sólo seis puntos de distancia entre ambos, el choque en el Litoral será como una final anticipada. Es que después de este partido sólo habrá dos fechas por jugarse, por eso otro traspié chileno podría poner en vilo su clasificación. Cuando Capibaras perdió los tres partidos en su gira como visitante, ya se sabía que sobre el cierre le esperaban cuatro encuentros en condición de local. Invictos en su casa buscarán un éxito más para clasificarse. A Selknam le queda Pampas y Cobras para sellar o no su regreso a las semifinales del torneo.

Los antecedentes

Jugaron por primera vez en Chile en la primera rueda, donde Selknam le ganó a Capibaras por 27 a 17. En cambio, en el Litoral, será el primer duelo oficial entre ambos en el historial.

Las formaciones de Capibaras XV y Selknam para el partido

Capibaras XV: 1. Juan Ignacio Rodríguez, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Franco Benítez, 6. Jerónimo Gómez Vara, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (C), 9. Juan Lovell, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Bautista Estellés, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto

Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Diego Correa, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Bautista Grenón, 21. Alejo Sugasti, 22. Santiago Vítola, 23. Ignacio Dogliani

Selknam: 1. E. Shea, 2. A. Böhme, 3. I. Gurruchaga, 4. S. Pedrero, 5. C. Saavedra, 6. A. Escobar, 7. E. Tchimino, 8. S. Montagner, 9. M. Torrealba, 10. R. Fernández, 11. N. Saab, 12. M. Garafúlic, 13. D. Saavedra, 14. M. Bustamante, 15. C. Game

Suplentes: 16. S. Lues, 17. J. Carrasco, 18. N. Aguayo, 19. A. Toth, 20. R. Martínez, 21. L. Berti, 22. C. Armstrong, 23. A. Villanueva

Capibaras XV Paraná Súper Rugby Américas
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