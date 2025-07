Canapino volvió a la victoria en el TC y Werner finalizó 13º.

Agustín Canapino se impuso con autoridad en el TC

En una competencia intensa, Canapino compartió la primera fila con Germán Todino (Mustang), quien se mantuvo a menos de un segundo del líder durante las primeras 13 vueltas. Sin embargo, a partir del giro 14, el tetracampeón de Turismo Carretera logró construir una diferencia que le permitió alejarse de cualquier intento de sobrepaso y mantener su liderazgo hasta la bandera a cuadros.

Este triunfo también significa la tercera victoria consecutiva para Canapino, quien venía de ganar en TC Pick Up el domingo 29 de junio y en Turismo Carretera 2000 el domingo 6. "Trabajamos muchísimo para esto. Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo y para todos los que me apoyaron en todo este tiempo. Volver a ganar en el TC y pelear un campeonato es muy importante y me motiva mucho para lo que viene. Todo el sacrificio y trabajo valieron la pena. Siempre hace falta ganar porque yo vivo para lograr victorias y campeonatos", expresó Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental tras su segunda victoria en Concepción del Uruguay, luego de haber ganado allí en 2022.

Por su parte, Germán Todino, quien continúa demostrando un gran rendimiento en el circuito entrerriano, alcanzó su cuarto podio consecutivo en el trazado, con dos victorias previas. El piloto de la Scuderia JT logró su primer top 3 de la temporada 2025, el número 12 de su carrera en 69 presentaciones en el TC, y este resultado lo impulsó al "grupo de los 12", subiendo del 16º al 8º lugar en el campeonato.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará los días sábado 9 y domingo 10 de agosto en el Circuito Internacional San Juan Villicum, donde se llevará a cabo el esperado Desafío de las Estrellas, una tradicional carrera sin clasificación ni series, en la que la grilla de largada se define por sorteo.