El Mundial reactiva la fiebre por los tatuajes futboleros

Con el Mundial en marcha crecen las consultas en los locales del rubro. Muchos van a cumplir una promesa pendiente desde el 2022.

Hay promesas que se hacen en medio de un grito de gol. Otras nacen en un abrazo interminable, entre lágrimas de emoción, cuando un país entero siente que está escribiendo la historia. “Si Argentina sale campeón, me hago un tatuaje”, fue una de las frases más repetidas durante el Mundial de Qatar 2022. Algunos cumplieron pocos días después de la consagración; otros fueron postergando la cita con la aguja por cuestiones económicas, de tiempo o simplemente porque la rutina terminó ganándole al entusiasmo.

Pero los mundiales tienen una particularidad: cada cuatro años vuelven a encender la pasión. Y con el comienzo de la Copa del Mundo 2026, muchas de aquellas promesas pendientes reaparecieron. Al mismo tiempo, nuevos hinchas comenzaron a imaginar qué diseño inmortalizarían si la Selección Argentina vuelve a escribir otra página gloriosa.

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En Paraná, los tatuadores ya comenzaron a percibir ese movimiento. Aunque el torneo recién empezó, las consultas crecieron y la expectativa es que, si el equipo de Lionel Scaloni avanza hasta las instancias decisivas, la demanda se multiplique como ocurrió cuatro años atrás. “Nosotros incluso hicimos un video promocional jugando con la culpa de los que habían prometido tatuarse en el Mundial pasado y todavía no lo habían hecho”, contó a UNO Leo Puzzle, tatuador paranaense.

La idea, pensada casi como una broma, terminó despertando el interés de muchos clientes que decidieron saldar aquella deuda pendiente. “Ahora la gente consulta más. Están apareciendo quienes prometieron un tatuaje después del último Mundial y recién ahora vienen a cumplir. Y creo que, si Argentina vuelve a llegar a la final o sale campeón otra vez, ahí sí vamos a tener una demanda muy fuerte. Eso fue exactamente lo que pasó en Qatar”, explica.

Stephanie, también tatuadora de Paraná, coincidió en que el Mundial volvió a convertirse en un fuerte motor para el rubro. “La gente arrancó bastante a cumplir sus promesas. Muchos que habían dicho que se iban a tatuar cuando Argentina saliera campeón recién ahora lo están haciendo. Y además está esa motivación especial que genera volver a vivir un Mundial. Eso hace que aparezcan nuevos diseños relacionados con la Selección”, explicó.

Los más elegidos

No se trata únicamente de una moda pasajera. Para muchos hinchas, un tatuaje funciona como una manera de conservar para siempre un recuerdo imborrable. Una forma de llevar en la piel la alegría de una conquista deportiva que marcó a toda una generación.

Messi continúa siendo, por amplio margen, el protagonista absoluto de esa tendencia. Retratos hiperrealistas, imágenes levantando la Copa del Mundo, las tres estrellas, la fecha de la final, frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva y hasta símbolos que se hicieron virales durante Qatar siguen encabezando los pedidos. “El otro día dibujé un Messi, lo publiqué en mis redes sociales y enseguida una chica me escribió porque quiere tatuárselo. Todavía no definimos el día, pero seguramente será la semana que viene”, comentó Leo Puzzle.

Muchos paranaenses llevan hoy en su cuerpo la imagen de Messi, tras tatuarse con Leo Puzzle Gentileza: Leo Puzzle

Entre los trabajos que más recuerda aparece precisamente un retrato del capitán argentino levantando la Copa del Mundo. Un proyecto que demandó dos sesiones de aproximadamente cinco horas cada una y que ocupa prácticamente toda la pierna del cliente. “Los tatuajes realistas llevan muchísimo tiempo. No depende solamente del tamaño sino de la cantidad de detalles. Cuanto más complejo es el diseño, más horas requiere.”

Sin embargo, no todos buscan grandes obras. También abundan los diseños pequeños, discretos y cargados de simbolismo: una fecha, las tres estrellas, una copa, una frase o simplemente el número 10.

Durante el Mundial anterior hubo pedidos de todo tipo. Además de Messi, Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en uno de los personajes más elegidos por los fanáticos, al igual que las imágenes de la Copa del Mundo y algunos símbolos que quedaron asociados para siempre al campeonato obtenido en Qatar.

La pasión futbolera tampoco distingue edades ni géneros. Según Leo, las mujeres incluso representan una parte muy importante de la clientela. “Muchas veces se piensa que son más los hombres los que se hacen tatuajes relacionados con el fútbol, pero no es así. De hecho, creo que vienen muchas mujeres. La chica que quiere tatuarse el retrato de Messi es un ejemplo.”

En cuanto a las edades, el tatuador señala que el rango más habitual va desde los 20 hasta los 50 años, aunque siempre aparecen historias que sorprenden. “La prueba está en mi mamá. Cuando Argentina salió campeón se tatuó las tres estrellas, y tiene 63 años”, contó entre risas.

Una firme decisión

Mientras algunos llegan con una idea perfectamente definida, otros simplemente quieren plasmar el momento que están viviendo. Los tatuadores coinciden en que cada Mundial deja nuevos símbolos, frases y personajes que terminan convirtiéndose en clásicos de la tinta.

Sobre el tiempo que demanda cada tatuaje, señaló que varía: uno sencillo puede realizarse en apenas 15 minutos o una hora, mientras que los más elaborados requieren varias sesiones de trabajo.

A nivel país mucha gente se tatuó algo alusivo luego de que Argentina ganara el Mundial 2022

Actualmente, el valor mínimo en su estudio parte de los 30.000 pesos, aunque el precio aumenta según el tamaño, la técnica utilizada y la complejidad artística del diseño.

Como ocurre en muchos rubros, la situación económica también dejó su marca. “Hubo meses en los que se notó bastante la baja, sobre todo entre marzo y mayo, cuando muchas familias priorizan otros gastos como la vuelta a clases. La crisis afecta a todos”, reconoció el tatuador. Sin embargo, aseguró que el tatuaje continúa siendo un gusto al que muchas personas no están dispuestas a renunciar. “Hay clientes que hacen el esfuerzo igual”, afirmó.

También mencionó que el invierno es la época ideal para realizarlo: “Los clientes aprovechan para hacerse mangas completas, espaldas o tatuajes de gran tamaño porque no tiene que preocuparse por evitar el sol, la pileta, el río o el mar durante los primeros días”, explicó.

Un recuerdo imborrable

Mientras el Mundial apenas comenzó y millones de argentinos vuelven a ilusionarse con otra conquista, en los estudios de tatuajes las máquinas ya empezaron a trabajar un poco más de lo habitual. Si la historia vuelve a repetirse y la Selección levanta nuevamente la Copa del Mundo, los tatuadores no tienen dudas: otra vez habrá filas de hinchas decididos a convertir una emoción colectiva en una marca para toda la vida.

Porque los campeonatos pasan, las imágenes se guardan en la memoria y las camisetas pueden quedar viejas. Pero para muchos fanáticos, la forma más auténtica de recordar una alegría mundialista sigue siendo la misma: llevarla tatuada para siempre.