Cambios históricos: el Mundial 2026 estrenará nuevas reglas

Las nuevas normas buscará agilizar el juego en el Mundial 2026 que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio.

Las nuevas normas buscará agilizar el juego en el Mundial 2026 que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio.

La próxima edición del Mundial 2026 no solo marcará el debut de un torneo con 48 selecciones, sino también la puesta en marcha de una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la IFAB que buscarán agilizar el juego, reducir las pérdidas de tiempo y ampliar el alcance del VAR.

Entre las novedades más relevantes aparece la sanción para los cambios demorados: los futbolistas sustituidos tendrán un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si exceden ese plazo, su equipo deberá disputar un minuto con un jugador menos antes de que pueda ingresar el reemplazante.

Con el mismo objetivo de aumentar el tiempo efectivo de juego, los equipos dispondrán de apenas cinco segundos para ejecutar saques de banda y de meta. De no hacerlo, la posesión del balón pasará automáticamente al adversario.

Otras reglas que se implementarán en la Copa del Mundo

Otra modificación importante beneficiará a los equipos que aprovechen la ley de ventaja. Si un jugador comete una infracción táctica para cortar una acción prometedora, pero el árbitro concede ventaja y la jugada termina en gol, el infractor no recibirá tarjeta amarilla ni expulsión.

Además, los futbolistas que reciban atención médica dentro del campo o provoquen una interrupción por lesión deberán permanecer fuera del terreno durante un minuto tras la reanudación del encuentro, salvo que la lesión haya sido consecuencia de una infracción castigada con tarjeta.

En los penales también habrá ajustes. Cuando un ejecutante golpee accidentalmente la pelota con ambos pies al mismo tiempo o toque el pie de apoyo durante el remate, el lanzamiento se repetirá si termina en gol. Si no convierte, se cobrará tiro libre indirecto o, en una definición por penales, el disparo será considerado fallado.

Los botes a tierra también sufrirán cambios. El balón será entregado al equipo que probablemente hubiera mantenido o recuperado la posesión si el juego no se detenía. Asimismo, si la interrupción se produce por contacto con un árbitro o un agente externo, la reanudación se realizará en el lugar exacto donde ocurrió la acción.

Ampliaciones en el VAR

El VAR ampliará su margen de intervención. A partir de ahora podrá revisar segundas tarjetas amarillas, corregir errores en la identificación de futbolistas sancionados y advertir decisiones equivocadas en la concesión de tiros de esquina, otorgando mayores herramientas al árbitro principal para corregir fallos determinantes.