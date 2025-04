Borja Valero, el ex futbolista español que reveló su fanatismo por River Plate.

River Plate es un grande no sólo en Argentina y en Sudamérica sino que también lo es a nivel mundial. A lo largo de la historia, quedó demostrado que el fenómeno riverplatense va más allá de lo que ocurre en nuestro país. En este caso, un exfutbolista español mostró su simpatía hacia la Banda: Borja Valero .

Quien supo ser mediocampista del Inter, Fiorentina, Villarreal y que se formó futbolísticamente en el Real Madrid, reveló que es fanático del Millonario, en una entrevista con @RodrigoRea9: "Me enamoré del Payasito Aimar, el River de Aimar y Saviola era algo que me gustaba mucho ver. Cuando podía veía a River a las 3/4 AM en España escondido de mi Madre", confesó.