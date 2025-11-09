Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

River y Boca se miden por la 15° jornada del Clausura en un partido definitorio para las aspiraciones de ambos en la tabla anual. Estan 0 a 0.

Boca Juniors recibe a River por la 15° jornada del Clausura en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Además de los condimentos propios de un partido de estas características, se suma que ambos se están jugando la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual y este duelo será clave para el futuro internacional de ambos. Repasá todo lo que tenés que saber del encuentro que dirigirá Nicolás Ramírez. Estan 0 a 0 en el primer tiempo.

Boca y River, frente a frente en un Superclásico decisivo por la clasificación a la Libertadores

La formación de Boca vs. River, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La formación de River vs. Boca, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.