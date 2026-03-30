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Talleres confirmó el reparto de entradas al público de Boca

Los hinchas de Boca tendrán 11.000 tickets a disposición para el partido del jueves en el estadio Mario Alberto Kempes. Los boletos valdrán 100.000 pesos.

30 de marzo 2026 · 19:52hs
Boca contará con el respaldo de su público.

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Ya confirmada la presencia de público visitante para el partido de este jueves a las 20.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, ahora llegó el último aspecto informativo que restaba: los detalles de la venta de entradas. Talleres confirmó cómo será el reparto para los hinchas de Boca, la distribución y los precios del duelo de la fecha 13.

Tal como se consignó días atrás, el equipo cordobés le otogrará 11.000 tickets al club de La Ribera, cuyos fanáticos se ubicarán a lo largo de la Tribuna Sur Artime del emblemático recinto cordobés. El valor de cada uno es de 100.000 pesos.

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Según informó Talleres en su sitio oficial, las entradas para la parcialidad visitante ya se encuentran disponibles para adquirirlas de manera online a través del portal digital Boletería Vip. Una vez realizado el pago, "llegará un código QR al mail que se deberá presentar en el portón de acceso correspondiente. No es necesario realizar ningún canje de ticket físico", detallaron.

Tras jugar siete de los 11 partidos del actual certamen en la Bombonera, los hinchas de Boca tendrán la chance de poder seguir a su equipo fuera de casa, algo poco habitual en los tiempos que corren. Para el equipo de Claudio Úbeda, que milita sexto con 17 puntos y necesita seguir sumando en el tramo final del Apertura, será el inicio de una seguidilla de partidos decisivos para este primer semestre.

La agenda de Boca

Luego de la visita a Talleres, el Xeneize comenzará su camino en la Copa Libertadores. El martes 7 de abril, viajará a Santiago de Chile para abrir su participación ante Universidad Católica, por la primera fecha del Grupo D. Luego; luego, será local de Independiente (11/04) y de Barcelona (14/04), antes de visitar a River en el Monumental (18/04).

Boca Talleres Público Visitante Torneo Apertura
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