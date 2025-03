Boca, de visitante, quiere ganar para seguir líder de su zona

Chicho Serna respaldó a Gago y explicó por qué Paredes no llegó a Boca

A sabiendas de a su grupo lo lidera Tigre, la idea del entrenador sería repetir gran parte del equipo de la décima jornada, con la salvedad del regreso de Ander Herrera, quien ya se recuperó de una lesión muscular sufrida ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en reemplazo de Williams Alarcón, intervenido quirúrgicamente por una rotura de meniscos en la rodilla derecha. Lo que tanto se sospechaba finalmente sucedió. El chileno Carlos Palacios no fue convocado por Fernando Gago debido a su incumplimiento en el comienzo de la semana: faltó al entrenamiento del día lunes. El ex jugador del Colo Colo justificó su retraso para regresar al país y no será multado económicamente.

Gago planea variantes

Fernando Gago 1.jpg Boca visita a Newell's y Gago planea variantes.

Por su parte, la Lepra transita un complicado momento. Marcha 14°, anteúltimo, con solo ocho puntos, producto de dos victorias, igual cantidad de empates y seis derrotas, entre ellas el clásico contra Rosario Central. Viene de igualar 1-1 contra Estudiantes de La Plata. Solo ganó una vez desde que Cristian Fabbiani asumió como director técnico tras el despido de Mariano Soso, 2-1 contra Atlético Tucumán en el norte.

La probable formación de Newell's vs. Boca, por el Torneo Apertura

Keylor Navas; Tomás Jacob, Luciano Lollo, Víctor Cuesta; Alejo Montero, Éver Banega, Luciano Herrera, Brian Calderara o Martín Luciano; Gonzalo Maroni, Mateo Silvetti; y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

La probable formación de Boca vs. Newell's, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo o Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón, Tomás Belmonte o Alan Velasco; Edinson Cavani y Milton Giménez. DT: Fernando Gago.

Los datos de Newell's vs. Boca, por el Torneo Apertura