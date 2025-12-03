Uno Entre Rios | La Provincia | Jorge Méndez

Se realizó un emotivo homenaje a Jorge Méndez en el Centro Provincial de Convenciones

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un emotivo homenaje al músico y compositor entrerriano Jorge Méndez.

3 de diciembre 2025 · 22:53hs
Los hijos de Jorge Méndez recibieron plaquetas por parte del gobernador Rogelio Frigerio.

Gobierno de Entre Ríos

Los hijos de Jorge Méndez recibieron plaquetas por parte del gobernador Rogelio Frigerio.
Las autoridades y el público que acompañó el reconocimiento a Jorge Méndez.

Gobierno de Entre Ríos

Las autoridades y el público que acompañó el reconocimiento a Jorge Méndez.
"Es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular entrerriana"

Gobierno de Entre Ríos

"Es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular entrerriana", dijo Frigerio sobre Jorge Méndez.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un emotivo homenaje al músico y compositor entrerriano Jorge Méndez, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. "Es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular entrerriana", aseguró el mandatario.

La apertura de la noche comenzó con la presentación de Ernesto Méndez, hijo del homenajeado, quien interpretó la Canción del Jornalero, El Puentecito de la Picada y Canción de Puerto Sánchez, entre otras.

Sentidas palabras hacia Jorge Méndez

"Este homenaje es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular, a una persona que pudo, de alguna manera, transformar el ADN entrerriano en música y en poesía. Lo hizo de una manera que nos enorgullece a todos y, por supuesto, se merece este reconocimiento, este homenaje y muchísimo más, su familia y sus amigos", aseguró el gobernador.

Respecto de la gran convocatoria de público, remarcó que "no nos sorprende porque sabemos lo que representa Jorge. Nos pone contentos que esta convocatoria a un homenaje a su figura tenga esta respuesta del público".

Homenaje Jorge Méndez

"Es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular entrerriana", dijo Frigerio sobre Jorge Méndez.

Por su parte, el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, destacó la numerosa concurrencia para celebrar la trayectoria del artista. "Nos acompaña acá uno de sus hijos, otro hijo va a estar también haciendo alguna interpretación de su padre. Es una fiesta", afirmó.

Mientras que el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, resaltó la iniciativa del gobernador para la realización del evento y manifestó su emoción "por homenajear una figura de la dimensión de Jorge Méndez y que tenga la repercusión que está teniendo. Así que estamos felices y esperando poder disfrutar de un hecho hermoso", señaló.

En tanto, Guillermo, el otro hijo del homenajeado, expresó su agradecimiento "por toda la gente que se movilizó para que esto sea posible". Al dar cuenta de las canciones de su padre que más íntimamente le llegaron, expresó: "Puede ser Puro Monte o la Canción de Puerto Sánchez, que es un fenómeno que ni yo entiendo cómo arraigó, al punto de mezclarse con el paisaje y pasar a ser un sinónimo".

Jorge Méndez

Luego, al caracterizar al homenajeado, dijo: "Mi papá representa una generación que nos dejó un montón de cosas, que empezaron desde cero hasta darnos una identidad musical".

Durante el acto, Frigerio entregó una distinción en honor a Méndez, mientras se proyectó un material audiovisual que recorrió los hitos de su carrera y su aporte a la cultura provincial. Luego se realizó la lectura del decreto que reconoce la trayectoria de Jorge Méndez.

Repertorio

Durante su presentación Ernesto Méndez repasó parte de su repertorio y compartió algunas interpretaciones con María Luz Erázun-Ramiro Matteoda. También del Conjunto Itaý, referente chamamecero con 25 años de trabajo artístico y cinco discos editados.

Jorge Méndez Centro Provincial de Convenciones Rogelio Frigerio
