Boca tendría un acuerdo para renovar con Luis Advíncula

El presente de Advíncula en Boca

Advíncula es titular indiscutido en el equipo dirigido por Diego Martínez, más después de la lesión ligamentaria que sufrió Lucas Blondel que lo dejó como el único lateral derecho natural, y con el acuerdo Boca está a solo la firma de concretar una de sus prioridades en las renovaciones.

Con el Rayo acordado de palabra, el club de La Ribera tiene como próximos objetivos sentarse a charlar con los arqueros Javier García y Sergio Romero, este último ya tiene el contrato sobre la mesa, el mediocampista Pol Fernández y los delanteros Edinson Cavani y Darío Benedetto (el Pipa difícilmente continúe).

Caso aparte es el Nicolás Valentini, quien no llegó a un acuerdo y quedó "colgado" tras no aceptar la renovación -decisión que se mantendrá si no firma-.