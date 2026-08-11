Goblins participará del Torneo Interprovincial

El equipo paranaense Goblins competirá del certamen que se realizará este fin de semana en la ciudad de Córdoba.

El equipo paranaense de fútbol americano ultima detalles para su participación en el Torneo Interprovincial de la modalidad flag 5 vs 5, que se desarrollará entre sábado y domingo en el Complejo Irazusta, en la Ciudad de Córdoba. Goblins competirán equipos locales, de Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza y el representativo de la capital entrerriana.

Integrará el Grupo 1 junto con Cobras y Lobos de Córdoba, y Jabalíes de Buenos Aires. El sábado jugarán a las 10 contra Jabalíes, a las 12 con Lobos y a las 16 con Cobras. De a cuerdo a su posicionamiento se conocerá el rival y el horario de sus compromisos del domingo.

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Quienes integrarán el equipo de la capital entrerriana serán los paranaenses Valentín Cano, Valentín González, Julián Basso, Walter Narváez y Alejo Gómez, quienes serán reforzados por el cordobés Fabricio Sánchez, los porteños Raúl Aubia, Billy Ramos, Nicolás Aranda, Emmanuel Andrada; y los bonaerenses Daniel Vignale y Santiago Vignale.

Mientras que en el Grupo 2 competirán Fénix de Buenos Aires, Focas de Córdoba, MDQ y Coyotes.

Jugadores de Goblins se suman a equipados

Un grupo de jugadores de Goblins se sumarán a Cóndores de Córdoba, equipo que participa en la liga local de modalidad equipados. Su primera prueba será el sábado 28, contra Centauros.

Quienes incursionarán en este nuevo desafío serán Valentín Cano, Enzo Francisconi, Rafael Reyes, Alejo Gómez, Julián Basso, Leandro Villagra, Gastón Laumann y Agustín Gobatto.