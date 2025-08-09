Este sábado a las 16.30, Boca Juniors y Racing Club se enfrentan por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Ambos necesitan ganar para mejorar.

Este sábado, a las 16.30, Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán en un clásico que promete ser decisivo para ambos, en la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El Xeneize, que lleva once partidos consecutivos sin ganar, buscará cortar la mala racha ante una Academia que no arrancó de la mejor manera el torneo, pero que ya tiene la vista puesta en su duelo por Copa Libertadores.

El Xeneize no comenzó el semestre de la mejor forma: solo consiguió dos puntos en las primeras tres fechas del Clausura y, para colmo, fue eliminado de la Copa Argentina por Atlético Tucumán. Actualmente en la decimotercera posición de la Zona A, Boca necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea y meterse entre los ocho primeros del grupo.

Boca Juniors y Racing Club, cara a cara en la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025

Por su parte, la Academia tampoco ha tenido un comienzo brillante. Con tres puntos (producto de una victoria y dos derrotas), Racing se encuentra en la undécima posición de la Zona A. A pesar de este arranque irregular, el equipo de Fernando Gago viene de conseguir una importante clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, tras golear 3-0 a Riestra.

Ambos equipos llegan al partido con la necesidad de sumar para mejorar su posicionamiento en la tabla, y, más allá de ser un enfrentamiento tradicionalmente caliente, este promete ser crucial para el futuro inmediato de los dos en el torneo local.

La probable formación de Boca vs. Racing, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

La probable formación de Racing vs. Boca, por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses o Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Igancio Rodríguez; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara.

Los datos de Boca vs. Racing, por el Torneo Apertura