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Boca Juniors vence a Central Córdoba y se arrima a la cima de la Zona A

Luego de vencer a San Pablo por la Copa Sudamericana, Boca Juniors se mide con el Ferroviario. Están 2 a 0 tras los goles de Ángel Romero y Enner Valencia.

11 de septiembre 2026 · 21:29hs
En Boca le apuntan todos los cañones al torneo internacional.

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Boca y Central Córdoba jugarán este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Tras recibir con éxito a San Pablo, el Xeneize se cruza con el Ferroviario en busca de enderezar su andar en el campeonato. Dirige Yael Falcón Pérez. Tras una gran jugada colectiva, Ángel Romero convierte para abrir el marcador en La Bombonera a los 5 minutos.

Minuto a minuto

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Enner Valencia forzó una atajada de Alan Aguerre y, en el rebote, Sebastián Villa fue bloqueado por la defensa rival y su remate se fue al córner.

10 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Enner Valencia empujó un centro de Dylan Gorosito a la red para señalar su primer tanto desde su llegada al Xeneize.

6 minutos: respondió Central Córdoba

Diego Barrera atacó a la espalda de Dylan Gorosito, se filtró hacia el medio y sacudió un remate cruzado en las inmediaciones del área que se perdió por un costado.

5 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Ángel Romero anotó el 1-0 después de una buena combinación entre Sebastián Villa y Lautaro Blanco sobre la banda izquierda.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Boca Juniors y Central Córdoba.

El once de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura:

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Clausura:

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Boca Central Córdoba Bombonera Torneo Clausura
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